Pro Orion Racing Team Litomyšl má tento podnik punc „domácího“ a během letošní specifické sezony na něj klade značný důraz.

Kromě Rakušana Pascala Raucheneckera, jehož na start nepustí povinnosti v Německu, nastoupí Orioňáci na Svitavsku v plné sestavě a pochopitelně s několikanásobnou ambicí na „bednu“.

Čtyři jízdy opět čekají na Petra Bartoše a mezi veterány chce udělat další krok k titulu, Barboru Laňkovou čeká další pokračování nezvykle vyrovnaného medailového souboje mezi ženami.

Velká pozornost bude upřena v kubatuře MX2 na Petra Rathouského. Mladý motokrosový „zázrak“ šokoval minule v Pacově, kde dojel celkově čtvrtý. „Před týdnem vyhrál závod juniorského šampionátu v Klukách ve třídě do 125 cm a teď přesedne na silnější motorku. Chce se v Opatově předvést, až musím jeho euforii brzdit. Nebyl jsem v mládí jiný, ale nesmí přehnaně jančit. Nicméně věřím tomu, že při troše štěstí a dobrém průběhu jízd by mohl zabojovat o stupně vítězů. Rychlostně na to má,“ věří svému svěřenci manažer Petr Kovář.

Program rozjížděk kategorií MX1, MX2, Veterán a Ženy začne v Opatově v neděli hodinu po poledni.