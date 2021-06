Dvě medaile pro atletky z Pardubického kaje cinkly na republikovém mistrovství vícebojařů a vícebojařek. Ke zlaté dorostence Elišce Červené se na třebíčském stadionu přidala stříbrná juniorka Klára Bažoutová.

Rekord o dvě vteřiny

5194 bodů, takový byl zlatý součet Elišky Červené, atletky TJ Svitavy a rodačky z Poličky. Sedmiboj dorostenek otevřela nejlépe, jak se dalo, 100 m překážek zaběhla v osobním rekordu 14,05 (860 bodů). Výškařský výkon 159 cm byla v jejím podání nevydařený (724), ovšem tím větší byla motivace do koulařského sektoru. A Eliška Červená ji „prodala“ dokonale, bylo z toho nové osobní maximum, tříkilogramové náčiní poslala do vzdálenosti 12,19 cm (674). Na závěr prvního dne přišla na řadu dvoustovka, časomíra „přivítala“ Elišku v cíli závodu za 25,29, jen dvě setiny za osobákem (860). Znamenalo to vedení po čtyřech disciplínách (3229 bodů) před největší soupeřkou Jessicou Nechanickou z USK Praha (3197).

Zklamání v obličeji Elišky Červené po dálce bylo více než patrné, výkon 527 cm (634) byl za očekáváním atletky i trenéra Milana Boučka, i tak ale podstatně přeskočila svoji rivalku v boji o zlato. Hod oštěpem, ten byl z jiného soudku, nejlepší pokus 38,36 (636) byl dalším krokem k titulu. A razítko přišlo v závěrečném běhu na 800 metrů. Po dvoudenní námaze je to náročná zkouška, ale kdo chce zlato, musí běžet na hranici možností. Nebo i nad ní, Eliška Červená si vylepšila osobní rekord o dvě sekundy (2:29,81, 695)!

Trio nejlepších sedmibojařek – dorostenek. Uprostřed Eliška Červená, vlevo Jessica Nechanická, vpravo Adéla Tkáčová.Zdroj: Atletika Svitavy

Mistrovský titul je tak právem v jejích rukou, navíc bodový součet by přinesl i splněný limit na mistrovství Evropy atletů do 18 let v Itálii, leč šampionát byl před časem kvůli koronavirové situaci zrušen. A tak Elišku čeká porovnání výkonnosti mezi specialisty na mistrovství ČR jednotlivců v Kladně. Druhá skončila Nechanická (5041), bronz získala Adéla Tkáčová z Kopřivnice (4957).

Osudová osmistovka

Do poslední disciplíny bojovala o prvenství mezi juniorkami Klára Bažoutová. Reprezentantka Atletiky Chrudim svedla tuhou dvoudenní bitvu s Natálií Olivovou z Kolína. Po prvním dnu je dělilo pouhých šest bodů a ještě na startu osmistovku nebylo vůbec nic jistého. Půlkařskou formu však prokázala lepší kolínská vícebojařka, zaběhla skoro o patnáct vteřin rychleji a rozhodla tím celý sedmiboj (5161), Klára Bažoutová si na krk pověsila stříbrnou medaili za 4944 bodů (100 m přek. 15,21, výška 171, koule 11,14, 200 m 26,59, dálka 531, oštěp 39,77, 800 m 2:37,23), třetí skončila Valerie Janků ze Slavie Praha (4871).

Za zmínku ještě stojí mistrovský desetiboj mužů. Roli favorita splnil Ondřej Kopecký z Dukly Praha (7502 bodů), který v minulých sezonách sklízel úspěchy v barvách AC Pardubice. I ty byly vidět vysoko ve výsledkové listině, a to zásluhou Matyáše Fraňka, který obsadil s 6700 body čtvrté místo, když jej od bronzu dělilo 96 bodů. Pardubický junior Matěj Sádovský skončil s 5689 body osmý.