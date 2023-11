Nadále o sedm bodů vedou litomyšlští florbalisté divizní skupinu D. První utkání odvetné části na půdě Všestar u Hradce Králové bylo po dvě třetiny na vážkách, ve třetí periodě však lídr tabulky zavelel k mohutnému náporu a souboj šesti góly rozhodl. V uplynulém dějství uspěly rovněž celky Vysokého Mýta a Letohradu.

Florbal Litomyšl. | Video: Radek Halva

Za stavu 4:4 vstupovali aktéři divizního zápasu Všestary – Litomyšl do závěrečné dvacetiminutovky. To ještě nikdo v hale netušil, že bitva nakonec dojde ke dvoucifernému výsledku, ovšem hosté přeřadili na vyšší rychlost a třetí část opanovali v poměru 6:0. „Po nás to bylo velice těžké utkání. Všestary předvedly kvalitní hru, s nímž jsme se dokázali poprat kvalitní obranou. Třetí třetina nám vyšla velice dobře. Jsme rádi že jsme hráli pohledný florbal, na který se dalo dívat. Musím taky pochválit našeho nájezdového mága Ondřeje Ryšavého, který se nezahřátý sám sebevědomě přihlásil o nájezd a s parádou ho proměnil,“ uvedl trenér Tomáš Doubek.

Spokojenost zavládla i ve Vysokém Mýtě, domácí FTC na podzimní sinusoidě svých výkonů tentokrát proti Dobrušce ukázal lepší tvář. „Zápas jsme měli konečně pod kontrolou od začátku až do konce. Celou dobu jsme výborně plnili taktické pokyny. Pochvala pro všechny hráče, odvedli velmi svědomitý výkon,“ radoval se vedoucí týmu Aleš Dejdar.

Střelnice v hale Na Střelnici. Tuři nasázeli Zlínu stovku za tři čtvrtiny

Po prohrané úvodní periodě zazvonil budíček letohradských florbalistům a ti v dalším průběhu soupeře z Hradce Králové suverénně přehráli. „Špatná první třetina, ale všechno jsme si vyhodnotili a od druhé části byl výkon výrazně lepší. Dozadu to nebylo ideální, ale naše ofenzivní hra byla postupem času čím dál kvalitnější. Zasloužená výhra,“ glosoval kouč Petr Adamec.

Úspěšnost regionálních zástupců pokazilo o víkendu pouze Orlicko-Třebovsko, když tahalo za kratší konec v přestřelce ve Žďáru nad Sázavou. „Zápas byl vyrovnaný, ve třetí třetině jsme více chybovali a soupeř z toho těžil. Klíčovým okamžikem byla přesilová hra pět na tři, v níž jsme nedokázali skórovat,“ litoval trenér Martin Šmíd.

DIVIZE MUŽI – skupina D

12. KOLO: FTC Vysoké Mýto – FBC Dobruška 8:4 (2:1, 2:2, 4:1). Branky Vysokého Mýta: Kobr 3, Belej, Cifra, Kadavý, Lesák, Novotný.FBC Letohrad Orel Orlice – FBC Hradec Králové B 10:5 (1:2, 5:2, 4:1). Branky Letohradu: Kubelka 5, Majvald 2, Doleček, Faltus, Kuklík. Hippos Žďár nad Sázavou – FbK Orlicko-Třebovsko 9:6 (2:2, 3:2, 4:2). Branky Orlicko-Třebovska: V. Šmíd 2, Vaněk, Langer, Holub, Rozlívka. FBŠ Všestary – Florbal Litomyšl 4:10 (2:1, 2:3, 0:6). Branky Litomyšle: Novák 2, Pakosta 2, Černý 2, M. Háp, Ryšavý, Smola, Švec.

Další výsledky:

Třebíč – Jihlava 4:3 (SN), Havlíčkův Brod – Brno 2:9.

Pořadí:

1. Litomyšl (32), 2. Hornets Brno ZŠ Horní (25), 3. Letohrad (23), 4. Žďár nad Sázavou (23), 5. Jihlava (20), 6. Vysoké Mýto (18), 7. Všestary (18), 8. Dobruška (16), 9. Orlicko-Třebovsko (12), 10. Havlíčkův Brod (11), 11. Třebíč (8), 12. Hradec Králové B (7).

Příští program:

Dobruška – Letohrad (pátek 19.30), Brno – Vysoké Mýto (sobota 17.00), Litomyšl – Havlíčkův Brod, Orlicko-Třebovsko – Všestary (oba sobota 19.30).

FbK TJ Svitavy.Zdroj: Martin Alexa

Po delším čase se do prvoligových bojů zapojily svitavské florbalistky a duel s Jihlavou rozehrály slibně, jenže od druhé třetiny začaly tvrdit muziku soupeřky z Jihlavy. Rázně obrátily vývoj zápas a protože domácí hráčky se nedokázaly vícekrát střelecky prosadit, putovaly tři body na Vysočinu. Mnohem lépe se svitavským hráčkám dařilo o den později, když si po dobrém výkonu poradily s Dačicemi a připsaly si třetí výhru v sezoně. V pořadí jsou osmé (9 bodů).

1. LIGA ŽENY – skupina Východ