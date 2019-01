Dvě třetiny drželi naději, potom následoval kolaps

Svitavy – S postupem svitavských florbalistů do play off východní skupiny národní ligy se to začíná stále více komplikovat. V novoroční premiéře v Třebíči by mohli mít šanci na úspěšný výsledek pouze za situace, kdy by se hrálo čtyřicet minut.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK / František Géla

Protože však florbalová utkání trvají o dvacet více a závěrečnou periodu Svitavští hrubě nezvládli, tak se domů vrátili s vysokou porážkou, po které setrvávají na devátém místě tabulky a čtvrtfinálová osmička se jim pomalu začíná vzdalovat. A je to dvojnásob škoda vzhledem k tomu, že Snipeři se v průběžném pořadí nacházejí za Svitavami a zápas byl rozehrán slibně. Leč šest inkasovaných gólů ve třetí periodě, to byla jaksi příliš silná káva. „Do začátku třetí třetiny byl zápas vyrovnaný, bohužel potom nás série tří obdržených branek odsoudila k otevření hry a následné porážce,“ uvedl trenér Lubomír Kocourek pro web Českého florbalu. V dalším kole zajíždějí Svitavy na palubovku poslední Horní Suché (neděle 13. ledna) a tam bude vítězství „povinností“. NÁRODNÍ LIGA VÝCHOD – 15. kolo: Snipers Třebíč – FbK TJ Svitavy 9:3 (1:2, 2:1, 6:0) Branky: 49. a 54. Sýkora, 44. a 55. Homolka, 3. Benáček, 23. Janata, 39. Štveráček, 53. Vlach, 59. Picmaus – 4. Brýdl, 18. Šincl, 29. L. Zach. Pořadí: 1. Sokol Brno (35), 2. Telnice (33), 3. Kopřivnice (32), 4. FBC Letka (28), 5. Rožnov pod Radhoštěm (24), 6. Hluk (23), 7. Žďár nad Sázavou (22), 8. Klobouky (21), 9. Svitavy (17), 10. Třebíč (15), 11. Opava (13), 12. Horní Suchá (7).

Autor: Radek Halva