Týden snů prožil parkurový jezdec Rudolf Doležal reprezentující Jezdecký klub Hřebčín Suchá. Na sedm dnů staré třetí místo ve Velké ceně Ostravy navázal dalším umístěním na „bedně“ také v Hradišťku u Sadské.

Parkurový jezdec Rudolf Doležal (JK Hřebčín Suchá). | Foto: Deník/Radek Halva

Dvakrát na stupních vítězů v rámci Českého skokového poháru!



To ukazuje formu jako hrom.



A protože je za dveřmi Velká cena Litomyšle, mají se příznivci jezdeckého sportu na kolbišti v Suché na co těšit.



Ale zpět do Hradišťka, kde se čtvrté kvalifikační pohárové kolo konalo jako Velká cena Prahy a bylo postaveno na překážkách o výšce 145 centimetrů. Se základním parkurem si účastníci poradili velmi dobře, devět jich postoupilo do finále bez zátěže v podobě trestných bodů.



Byl mezi nimi i Rudolf Doležal na svém koni Quattro Cento, bezchybnou jízdu navíc zopakoval i na finálové trati. A to byla přímá cesta na stupně vítězů, neboť stejný výkon předvedl už jen Jan Štětina, který v sedle Zenta-S dosáhl rychlejšího času než zástupce JK Hřebčín Suchá a bral tak zasloužené vítězství.



Doležal se posunul na třetí pozici v žebříčku a před litomyšlskou zastávkou extraligy se zařadil mezi favority. V Suché se bude soutěžit od 6. do 9. června a na pořadu bude celkem osmnáct soutěží.