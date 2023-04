Směrem k závěru základní části se řítí hokejbalová extraliga. Letohradští Jeleni o víkendu prohráli po samostatných nájezdech v Kladně a v tabulce jsou aktuálně třetí o bod za druhými Pardubicemi. Ztrátu ve středních Čechách je možno označit za hodně smolnou, neboť vyrovnávací gól inkasovali v čase 44:58!

Ilustrační foto. | Foto: Iva Janoušková

Letohradští měli start do zápasu z říše snů. Hned ve 3. minutě se Luxovou zásluhou ujali vedení, aby o chvíli později po souhře Luxe a Halbrštáta zvyšoval Macháček. Dvoubrankové vedení drželi skoro do poloviny druhé třetiny, kdy Nováka v jejich brance překonal Hrabár. Drama potom vyvrcholilo v závěrečné pětiminutovce. Znovu Hrabár nejprve vyrovnal, na stranu Jelenů vrátil náskok Hubálek, ale závěr dohrávali hosté v oslabení po vyloučení Anýže a to se jim stalo osudným. V přesilovce vylepšené odvoláním brankáře vyrovnal Schnaubelt, do poslední sirény přitom scházely dvě sekundy! Duel tak pokračoval prodloužením, v němž gól nepadl, a tak následovala samostatná střílení, ve kterých se z vítězného gólu kapitána Špačka radovalo Kladno. „Věděli jsme, jak náročné utkání nás čeká, i když se Kladno nachází na hraně play off. A to se potvrdilo. Myslím, že zápas měl parametry play off a nám ukázal další věci, na kterých musíme před nejdůležitější části sezony ještě zapracovat,“ uvedl letohradský obránce Jiří Kejsa.

HBC Kladno – SK Hokejbal Letohrad 4:3 S (0:2, 1:0, 2:1 – 0:0, 1:0)

Branky: 20. Hrabár (Schnaubelt, Kohout), 41. Hrabár (Kohout, Schnaubelt), 45. Schnaubelt (Adam), rozhodující nájezd Špaček – 3. Lux (Halbrštát), 6. Macháček (Halbrštát, Lux), 42. Hubálek (Kohoutek). Letohrad: Novák (Sterenčák) – Adamec, Anýž, Doskočil, Dostál, Krejsa, Lajčiak, Lux, Nazad – Bogdány, Cvejn, Halbrštát, Hubálek, Kohoutek, Levý, Macenauer, Macháček, Šíma.

Další výsledky:

Prachatice – Kert Park Praha 3:7, Hradec Králové – Plzeň 1:2 PP, Karviná – Pardubice 2:5, Svítkov – Hostivař 3:2, Dobřany – Ústí nad Labem 2:3.

Pořadí:

1. HC Kert Park Praha (48), 2. HBC Pardubice (43), 3. SK Hokejbal Letohrad (42), 4. HbK Karviná (34), 5. HBC Svítkov Stars Pardubice (31), 6. Elba DDM Ústí nad Labem (28), 7. HBC Kladno (26), 8. HBC Hostivař (25), 9. TJ Snack Dobřany (21), 10. HBC Prachatice (17), 11. HBC Plzeň (16), 12. HBC Hradec Králové 1988 (11).

Další program:

SK Hokejbal Letohrad vs. TJ Snack Dobřany (sobota 1. dubna, 13.00).

(jan, rh)