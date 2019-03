Děčín přijel do Svitav po turbulentních dnech, když u týmu po patnácti letech skončil kouč Pavel Budínský, jehož bleskově nahradil Tomáš Grepl. Takže se čekalo, co to se Severočechy provede a ejhle, ono to zapůsobilo pozitivně, obrovskou bojovností dávali od začátku najevo, že touží poprvé v ligové sezoně Tury porazit. Přesto to byli domácí, kdo se dostal jako první do výraznějšího odstupu v bodově bohatém prvním poločase (42:30). Jenže to, co se s jejich náskokem stalo, lze výstižně popsat ustáleným rčením – zmizel jako pára nad hrncem. Krátce po polovině třetí čtvrtky totiž už vedli Válečníci (56:57). Tato perioda Turům hrubě nesedla, kupili chyby, jejich útoky často nevedly k pořádnému ohrožení soupeřova koše, nemohli se trefit z dálky a také v obraně často „krváceli“. Ale současně nepovolili rivalovi, aby odskočil do trháku. Čtvrtá čtvrtina, to byla přetahovaná o každý bod a každý koš, kterou minutu před koncem rozsekl Autrey nevídanou trojkou (na 78:84) s klaksonem znamenajícím vypršení časového limitu. Jistě štěstí, ale také potvrzení skvělého výkonu tohoto hráče, jehož společně s Pomikálkem Tuři nedovedli účinně zastavit. Závěr hosté ustáli a Tury nepustili na dosah jedné střely. Domácí se po celých čtyřicet minut nevídaně trápili na čáře trestného hodu. Třináct minutých šestek, to byla v takto vyrovnaném zápolení zátěž, pod kterou se nedalo přežít.

Lubomír Růžička, trenér Svitav: V první řadě gratulace do Děčína. Apeloval jsem na svoje hráče, že zápas není o družstvu Děčína, ale o nás, že my k němu musíme přistoupit s maximální koncentrací hlavně na naše obranná pravidla. My dokážeme pět minut bránit skvěle, dostaneme za pět minut dva nebo čtyři body, vytváříme agresivní tlak na míč a dobře komunikujeme. Potom najednou přijde propad, kdy děláme triviální žákovské chyby. To je „neverending story“ našeho týmu, že umíme hrát nadprůměrně a vzápětí podprůměrně. A Děčín nás za to potrestal. Za stavu 42:30 při time outu jsem zdůrazňoval některé činnosti a my následně udělali rozhodnutí vždycky velice špatné. Samozřejmě hosty nakoply individuální výkony Tomáše Pomikálka a Lamba Autreyho, ke kterým se ve druhém poločase přidal Klint Carlson a bylo na nich vidět obrovské nadšení, zatímco do naší hry se vloudil stres a někteří hráči začali hrát individuálně, včetně těch, od nichž bych to ani nečekal. Co hlavně rozhodlo, to byly naše trestné hody, jejichž úspěšnost byla žalostná. Za plusového stavu nedáme čtyři šestky, přitom zápas se mohl vyvíjet úplně jinak. Je to správný moment, abychom si uvědomili, že takhle v play off ne, protože by nás to mohlo stát zápasy nebo i série. Pro nás tedy dobrá facka.

Jakub Houška, asistent trenéra Děčína: Jsem moc rád, že jsme tohle utkání zvládli a dovedli ho do vítězného konce. Bylo pro nás těžké se semknout v situaci, jaká nastala v Děčíně, ale my se semknout dokázali a kluci předvedli, jaký mají charakter. Zápas jsme ubojovali a vydřeli strašně důležitou výhru pro celý klub. Řekli jsme si, že nic nebalíme, že sezona nekončí. Určitě jsou tady dva velké individuální výkony, ale všichni hráči nechali na hřišti srdce a v žádném okamžiku se nevzdali. Líbil se mí náš přístup. Svitavy hrály dobrý zápas, my jsme hráli dobrý zápas, první poločas to byla velká přestřelka, my nakonec ubránili o tři body méně a díky tomu vyhráli. Chtěl bych poděkovat klukům, že k utkání takhle přistoupili.

Šimon Puršl, hráč Svitav: Myslím, že jsme k utkání přistoupili hodně špatně. Bylo vidět, že nám chyběl ten chtíč, jaký měl Děčín, v útoku i v obraně jsme nehráli dobře a myslím, že na tréninku si to musíme vyříkat a koukat dopředu. Protože takhle hrát nemůžeme.

Tomáš Pomikálek, hráč Děčína: Před zápasem jsem absolutně nevěděl, co od něho čekat. Udály se věci, které s každým asi trošičku pohnuly. Klobouk dolů před tím, jak jsme to zvládli, na hřišti bylo vidět, že chceme za každou cenu vyhrát, ať to stojí, co to stojí. Přispělo i maličko štěstí, protože soupeři netrefili dvanáct šestek, což může být rozdílové, ale také nemusí. My jsme chtěli vyhrát a jsem šťastný, že to dopadlo.

NADSTAVBA A1, 11. kolo:

Dekstone Tuři Svitavy – BK Armex Děčín 85:88 (25:23, 51:46, 65:63)

Body: Svoboda 16, Aiken 15, Kovář 12, Marko 10, Teplý 8, Puršl 8, Welsch 6, Slezák 6, Jelínek 4 – Pomikálek 26, Autrey 23, Carlson 15, Šiška 11, Feštr 6, Kroutil 3, Ježek 2, Krakovič 2. Rozhodčí: Blahout, Kurz, Záruba. Fauly: 20:26. Pět chyb: 40. Ježek (Děčín). Trestné hody: 27/15 – 20/13. Trojky: 8:11. Doskoky: 38:40. Diváci: 863. Nejlepší hráč utkání: Pomikálek (Děčín).

Další výsledky:

Nymburk – Ústí nad Labem 101:79, Olomoucko – Pardubice 93:98, Opava – Brno 91:63.

Pořadí:

1. Nymburk (100,0), 2. Svitavy (63,6), 3. Olomoucko (57,6), 4. Pardubice (57,6), 5. Děčín (54,5), 6. Ústí nad Labem (51,5), 7. Opava (48,5), 8. Brno (30,3).

Příště:

egoé Basket Brno – Dekstone Tuři Svitavy (středa 3. dubna, 20:00).