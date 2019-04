O úspěchu nebo neúspěchu sezony pochopitelně rozhodne teprve play off a především čtvrtfinálová série proti Ústí nad Labem, který vypukne v neděli a v pondělí od 18 hodin v hale Na Střelnici. Nicméně výkony, které Tuři podávali v dosavadním průběhu sezony, jednak zasluhují absolutorium samy o sobě, jednak dávají naději, že by jejich jízda vyřazovacími boji nemusela být krátká.

Kromě suverénního lídra se žádný další celek nevyhnul slabší pasáži. V případě Svitav to nastalo ve druhé polovině nadstavbové skupiny A1, i vinou rozsáhlé marodky, která si zařádila v táboře Turů. Výsledná bilance dvaadvaceti výher a čtrnácti porážek s odstupem dvou vítězství před třetím Děčínem je i tak obdivuhodná. Tím spíše, pokud si uvědomíme, že pokud by Tuři zvládli třeba jen zápasy s Děčínem a v Brně, a ty se zvládnout i v dané personální krizi rozhodně daly, tak by měli by na další týmy náskok klidně čtyř nebo pěti výher. A to by tedy bylo skutečně něco…

Velice kvalitní svitavské výkony se odrazily rovněž na týmových a individuálních statistikách, neboť v řadě z nich patří Tuři mezi elitu ligy. Za zmínku stojí průměry po šestatřiceti kolech v počtu asistencí (22,1 na zápas, 2. místo v lize), doskoků (41,8, 3.) či v užitečnosti (99,8, 3.). Chlubit se mohou vysokou úspěšností střelby za dva body (55,4 %, 3.). Nutno dodat, že Svitavy náleží mezi „špičku“ i v jednom negativním ohledu, což jsou ztráty, jejich nejbolestivější Achillova pata. V průměru jich páchaly téměř 15 na utkání a to je nejvíce ze všech dvanácti klubů.

Neméně vysoko nacházíme svitavské basketbalisty v individuálních statistikách. Roman Marko je druhý nejlepším hráčem ligy v počtu asistencí na zápas (průměr přes sedm), Sean O'Brien náleží do ligového pořadí TOP 10 v hodnocení užitečnosti, střelby za tři body a doskoků (průměr skoro osm na utkání). Mnohé statistické rekordy láme po svém příchodu C.J. Aiken. Vede pochopitelně tabulku počtu bloků (má jich na kontě 38), patří i mezi nejlepší doskakovače a velmi zajímavé je, že je nejúspěšnějším střelcem nejvyšší soutěže za dva body (úspěšnost téměř 70 procent!).

KOOPERATIVA NBL 2018/2019 A DEKSTONE TUŘI SVITAVY

1. Svitavy – Brno

73:67 (20:14, 41:31, 55:44)

Slezák 23, Marko 22

2. Svitavy – Děčín

84:69 (21:19, 47:32, 62:51)

O'Brien 21, Marko 13

3. USK Praha – Svitavy

80:82 (21:13, 40:34, 59:55)

Marko 21, Woods 17

4. Svitavy – Pardubice

85:93 (20:20, 40:51, 64:72)

Slezák 23, Marko 20

5. Opava – Svitavy

88:73 (19:20, 42:40, 63:50)

Puršl 20, Kovář 13

6. Svitavy – Kolín

104:68 (30:10, 51:26, 72:45)

Woods 15, Puršl 13, O'Brien 13

7. Nymburk – Svitavy

85:77 (23:25, 43:41, 63:54)

Marko 15, Kotásek 13

8. Svitavy – Ústí nad Labem

66:70 (13:15, 29:37, 50:54)

O'Brien 20, Puršl 11

9. Hradec Králové – Svitavy

78:90 (16:21, 43:45, 59:70)

Puršl 19, O'Brien 13

10. Ostrava – Svitavy

81:92 (20:22, 42:55, 62:73)

O'Brien 19, Aiken 17

11. Svitavy – Olomoucko

85:76 (21:14, 36:36, 62:51)

Kovář 21, O'Brien 20

12. Brno – Svitavy

73:83 (19:14, 40:35, 57:63)

Marko 15, Slezák 14

13. Děčín – Svitavy

77:79 (16:11, 38:39, 58:62)

Slezák 20, Kovář 13, O'Brien 13

14. Svitavy – USK Praha

85:70 (25:21, 48:42, 69:57)

Slezák 16, O'Brien 15

15. Pardubice – Svitavy

93:85 (31:18, 54:41, 66:63)

Slezák 30, Svoboda 22

16. Svitavy – Opava

96:58 (15:17, 51:32, 75:44)

Svoboda 20, O'Brien 11

17. Kolín – Svitavy

90:95 (16:19, 43:48, 64:69)

O'Brien 29, Puršl 16

18. Svitavy – Nymburk

64:68 (17:14, 37:30, 44:47)

O'Brien 18, Puršl 11

19. Ústí nad Labem – Svitavy

56:103 (18:25, 37:46, 39:79)

Aiken 23, Slezák 17

20. Svitavy – Hradec Králové

102:77 (35:22, 63:41, 80:64)

Slezák 21, O'Brien 19

21. Svitavy – Ostrava

106:86 (29:17, 52:44, 81:61)

Kovář 19, O'Brien 17

22. Olomoucko – Svitavy

65:81 (17:21 34:44 52:60)

Aiken 31, Marko 18

23. Olomoucko – Svitavy

106:81 (23:25, 47:48, 75:63)

Kovář 16, Teplý 14

24. Nymburk – Svitavy

93:79 (28:27, 56:48, 79:65)

Marko 20, O'Brien 16

25. Svitavy – Pardubice

71:63 (18:17, 34:32, 52:49)

Slezák 19, Aiken 14

26. Děčín – Svitavy

73:82 (17:24, 37:42, 51:61)

Slezák 27, Puršl 14

27. Svitavy – Brno

78:66 (23:21, 44:41, 66:56)

Puršl 17, Welsch 12

28. Opava – Svitavy

110:68 (31:17, 54:36, 83:51)

Svoboda 20, Aiken 12

29. Svitavy – Ústí nad Labem

81:77 (21:19, 44:37, 62:54)

Marko 27, Aiken 13

30. Svitavy – Olomoucko

96:93 (24:24, 36:46, 62:63, 82:82)

Aiken 26, Welsch 16

31. Svitavy – Nymburk

69:87 (17:25, 37:40, 49:59)

Teplý 15, Aiken 11, Marko 11

32. Pardubice – Svitavy

97:77 (24:24, 53:41, 76:63)

Aiken 21, Svoboda 17

33. Svitavy – Děčín

85:88 (25:23, 51:46, 65:63)

Svoboda 16, Aiken 15

34. Brno – Svitavy

77:74 (19:25, 35:39, 54:60)

Kovář 17, Welsch 14

35. Svitavy – Opava

73:98 (18:21, 32:46, 60:84)

Teplý 14, Marko 11

36. Ústí nad Labem – Svitavy

78:85 (20:30, 35:55, 55:65)

Marko 22, Kovář 15



„Průměrný výsledek“ Svitav v základní a nadstavbové části Kooperativa NBL 2018/2019: 83:80