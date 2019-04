Výsledkem 87:76 si svitavští basketbalisté připsali druhý ze čtyř potřebných zářezů nutných k postupu do semifinále nejvyšší soutěže. Půjde-li všechno optimálně podle jejich představ, mohou o celkovém úspěchu v sérii rozhodnout na palubovce soupeře ve čtvrtek a v pátek. To si však bude znovu vyžadovat tvrdou basketbalovou dřinu.



„Řekli jsme si, že domácí palubovku budeme bránit, jak jen dokážeme. Podařilo se, vedeme 2:0, zápasy to ovšem byly nesmírně těžké,“ uvedl svitavský trenér Lubomír Růžička po druhém utkání, který si jeho tým výrazně zkomplikoval. „Pokud hledáme negativa, tak to určitě jsou propady a bodové šňůry soupeře. Poločas jsme dohráli na plus jedenácti, měli jsme výborný vstup do třetí čtvrtiny, dostali se na 62:41, ale potom najednou přišla šňůra 0:11. Do nás se vkrádla nervozita, nepřesnost, samozřejmě to byla voda na mlýn Slunety," kroutil hlavou Růžička. Obrat však tým nepřipustil, našli se borci, kteří svitavský prapor zase zvedli. „Výborně zahrál Sean O'Brien, v koncovce nás osmi body podržel Luboš Kovář, který zachoval pevné nervy a udělal tam dobrá rozhodnutí, za což jsem rád. Teď se musíme připravit na čtvrtek a pátek a pokusit se hned v následujícím utkáním uspět," doplnil kouč Svitav.



Trenér Slunety Antonín Pištěcký našel paralelu mezi nedělním (95:83) a pondělním střetnutím. „Výrazně jsme ztratili jednu čtvrtinu. V neděli čtvrtou, teď to byla druhá. Obecně v prvním poločase byly obrany šílené, v první čtvrtině z obou stran. Je zarážející, kolik bodů padlo za patnáct minut, když se týmy tak dobře znají," připomněl Pištěcký počáteční přestřelku. „Svitavy se mohou opřít o více hráčů a vždy vyběhne někdo, kromě stabilního Marka a v obou zápasech Aikena, kdo se k nim přidá. Teď to byl O'Brien. U nás se bohužel některé opory hledají, hlavně Láďa Pecka. My v užší rotaci jejich body potřebujeme a chybí nám. Určitě poděkovat klukům za to, že se nesložili a že jsme byli schopni se do zápasu ještě vrátit, nicméně dohánět jednadvacet bodů na hřišti Svitav a přemýšlet nad vítězstvím je skoro nereálné," dodal lodivod.



Sean O'Brien naskočil do play off po dlouhém zdravotním výpadku a všichni se ptali, jak na tom bude. Odpověď? Velmi dobře, Osmnáct doskoků (!) a patnáct bodů, to jsou čísla z říše snů. „Byl to fyzický velice těžký zápas, hrálo se nahoru dolů. Zpočátku jsme dobře atakovali vymezené území, ale i soupeř si vytvářel dobré pozice. Ve třetí čtvrtině jsme odskočili, ale hosté se pokaždé vrátili. Myslím si ale, že jsme vyhráli zaslouženě, Luboš Kovář trefil v koncovce velké střely," vyjádřil se americký basketbalista.



Sluneta se v každém případě ve Svitavách ukázala jako tým s velice bojovným duchem, který sérii po dvou porážkách rozhodně nezabalí. Pokud ovšem zacelí svoje defenzivní mezery, jak potvrdil kapitán Filip Šmíd. „Myslím, že jsme zápas prohráli v prvním poločase, kdy jsme dostali padesát bodů. Kdybychom inkasovali v obou poločasech sedmatřicet, tak bychom si odtud odvezli výhru, ale to je kdyby. Musíme hlavně zlepšit obranu."



Třetí pokračování čtvrtfinálového zápolení se odehraje v aréně Slunety ve čtvrtek 25. dubna od 18 hodin.