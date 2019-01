Svitavy /KOOPERATIVA NBL/ – Měl to být normální, dá se říci tuctový zápas nejvyšší české basketbalové soutěže mužů, v obecném očekávání vyrovnaný, neboť se utkaly dva celky z popředí průběžné tabulky s dobrou aktuální formou. Stal se z něho souboj, který v určitých aspektech vstoupí do historie. Scéna: hala v Ústí nad Labem. Aktéři: domácí Sluneta a hostující Dekstone Tuři.

Více než dlouhé popisování postačí pár čísel k pochopení toho, co se na severu Čech dělo.



Svitavy porazily soupeře, který na ně ztrácel jediné vítězství, rozdílem bezmála padesáti bodů, přesně o sedmačtyřicet.



Navíc na jeho palubovce. Už to je poněkud šok.



C.J. Aiken, který se v minulých kolech neprosazoval tak, jak by si trenéři a fanoušci představovali, byl top střelcem utkání s třiadvaceti body a dokonalou střelbou z pole 11/11!



Celý svitavský tým udržel úspěšnost střelby nad šedesáti procenty, Sluneta ji měla sotva poloviční.



A to se Sean O'Brien, který před týdnem deptal Kolín, tentokrát za čtrnáct minut na palubovce netrefil vůbec (nebyl však zdravotně fit)… Ale byli tu jiní.



Monstrózní byl rozdíl trojek: Ústí vypálilo jedinou přesnou z třiadvaceti pokusů (!), Svitavy rivala zadupaly do země čtrnácti trojkovými projektily.



A další propast mezi soupeři se jmenovala asistence. Tuři jich nastřádali neskutečných dvaatřicet, i když je pochopitelně nutno brát v potaz, že domácí se postupně totálně sesypali a hosté si s nimi dělali, co chtěli.



To všechno vypovídá o drtivé svitavské dominanci, ovšem to, co tenhle zápas učinilo pamětihodným, byla třetí desetiminutovka.



Aby totiž skončilo hrací období 2:33 (ano, čtete dobře, dva ku třiatřiceti), to se snad stává někde v mládežnických soutěžích, ale v Kooperativa NBL?



I to je však možné, pokud jednomu týmu naroste sebevědomí do nebeských výšin, zatímco ten druhý se úplně zhroutí.



Svitavy se díky této své palbě udržely na druhém místě v ligovém pořadí.



Nyní mají před sebou další velký úkol. Vybojovat v Děčíně postup na Final Four českého poháru.

„Když se nám nedařila střelba, přestali jsme i bránit. V poločase jsme si k tomu něco řekli, chtěli jsme změnit obranu, bohužel se nám to vůbec nepodařilo a od začátku druhého poločasu to bylo vraždění neviňátek. Těžko se k tomu hledají další slova, prostě jsme prohráli zápas a musíme jít dál…,“ burcoval trenér ústeckých Pand Antonín Pištěcký.

„Po porážce s Nymburkem, kdy se nám příliš střelecky nedařilo, jsme ukázali výbornou mentalitu. Za výhru v Ústí jsme rádi. Samozřejmě mi bylo až líto domácího trenéra, který tu celý rok odvádí výbornou práci. Porážka doma skoro o padesát bodů je samozřejmě hořká, ale myslím, že Sluneta se z toho oklepe, má na to dost zkušený mančaft. Nás nyní čeká pohárové utkání v Děčíně, takže musíme zůstat nohama na zemi, protože tam to bude asi jiná písnička,“ řekl kouč Svitav Lubomír Růžička.

19. KOLO:

Sluneta Ústí nad Labem – Dekstone Tuři Svitavy 56:103 (18:25, 37:46, 39:79)

Body: Houška 13, Pecka 9, Wallace 8, Šteffel 6, Šmíd 4, Zollo 4, Maděra 3, David 3, Šotnar 2, Svejcar 2, Wisseh 2 – Aiken 23, Slezák 17, Puršl 13, Teplý 13, Svoboda 9, Jelínek 7, Marko 6, Kotásek 5, Kovář 5, Welsch 3, Novák 2. Rozhodčí: Blahout, Jeřáb, Znamínko. Fauly: 15:20. Trestné hody: 17/11 – 14/7. Trojky: 1:14. Doskoky: 41:46. Diváci: 1010.

Daší výsledky:

USK Praha – Pardubice 64:73, Nymburk – Olomoucko 96:76, Opava – Děčín 61:77, Kolín – Brno 75:80, Hradec Králové – Ostrava odloženo (23. ledna).

Pořadí:

1. ČEZ Basketball Nymburk (100.0), 2. Dekstone Tuři Svitavy (68.4), 3. BK Armex Děčín (68.4), 4. BK JIP Pardubice (66.7), 5. BK Olomoucko (57.9), 6. Sluneta Ústí nad Labem (57.9), 7. BK Opava (47.4), 8. egoé Basket Brno (36.8), 9. USK Praha (31.6), 10. Ostrava (29.4), 11. BC Geosan Kolín (26.3), 12. Kingspan Královští Sokoli Hradec Králové (11.1).

Příště:

BK Armex Děčín vs. Dekstone Tuři Svitavy (čtvrtfinále českého poháru, úterý 15. ledna, 18:00).



Dekstone Tuři Svitavy vs. Kingspan Královští Sokoli Hradec Králové (Kooperativa NBL, sobota 19. ledna, 17:00).