Jedinou pasáží utkání na Folimance, která ve svitavském podání snesla alespoň částečně přísnější měřítko, byla druhá perioda, ve které po nevydařeném nástupu zpřesnili hru i zakončení a stáhli svoji ztrátu na dva body (39:41). Jenže jakmile oba týmy přišly z kabin, vrátil se vývoj do kolejí směřujících z pohledu Turů nesprávným směrem. Naposledy byli jakž takž ve hře po Bujnochově trojce (55:50), ale potom Pražané soupeři definitivně „zamávali“. Třetí desetiminutovku získali na svoji stranu poměrem 29:16 a tím vlastně rozhodli o výsledku, poslední hrací období se dohrálo v jejich režii. Domácí působili na palubovce po většinu času daleko živějším, svižnějším a agresivnějším dojmem, lépe si vyhověli v útoku a daleko více na výši byla také jejich obrana. Před Tury, kteří v průběhu čtyřiceti minut ani jednou nevedli, je zkrátka moře práce… Novic do podkošových soubojů Johnson do hry zatím nezasáhl, z Pivodova kolektivu střelecky nejvíce vynikli dvouciferní Bujnoch, Proleta a Svoboda, na opačné straně se vytáhl mimořádným způsobem mladík Samoura, autor devětadvaceti bodů (užitečnost 37).

„Vítězství USK bylo naprosto zasloužené. Zejména ve druhém poločase a ve třetí čtvrtině předvedl výborný výkon. Hrál přesně tak, jak jsme chtěli hrát my, tedy agresivně v obraně a chytře v útoku. Bohužel my jsme toho nebyli absolutně schopni,“ konstatoval svitavský kormidelník Lukáš Pivoda. „Když jsme věděli, že nenastoupí pivot Macura a že budeme mít lehčí výškovou převahu, tak jsme míče do dolního postaveni nedokázali doručit. Pořád jsme to ostřelovali, brali si těžké střely, jenže naše procento z trojkového oblouku je opět žalostné. Docela jsme si pohlídali doskok, ale bohužel jsme udělali šestnáct ztrát a soupeř to potrestal třiadvacet body,“ vypočítával Pivoda negativní čísla ze zápasu. Nejvíce mu ve hře jeho družstva scházela chytrost. „Hráli jsme hrozně hloupě na obou stranách hřiště. My se dva dny bavíme o tom, jaká budeme mít přesná pravidla v obraně, co na koho budeme hrát, ukážeme si to na videu, ukážeme si to na ploše a pak to vůbec nejsme schopni plnit. Ani po time outu, kdy si to zopakujeme,“ zlobil se Lukáš Pivoda. „Musíme zpátky do haly a k videu a pracovat, pracovat a pracovat,“ dodal.

5. kolo:

USK Praha – Dekstone Tuři Svitavy 90:72 (20:13, 41:39, 70:55)

Body: Samoura 29, Štěrba 18, O. Sehnal 16, Mareš 11, Macháč 7, Fuxa 4, Vyroubal 3, Kolář 2 - Bujnoch 15, Proleta 14, Svoboda 12, Dragoun 9, Marko 8, Welsch 8, Goga 3, M. Sehnal 3. Rozhodčí: Vyklický, Karafiát, Perlík. Fauly: 19:23. Trestné hody: 28/19 – 13/8. Trojky: 7:10. Doskoky: 41:40. Diváci: 187. Nejlepší hráč utkání: Samoura (USK Praha).

Příště:

Sluneta Ústí nad Labem vs. Dekstone Tuři Svitavy (neděle 4. října, 18:00).