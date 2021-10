Orion Racing Team Litomyšl vyrukoval do závodu v tradičním složení: Petr Bartoš (MX3), Petr Rathouský (MX2) a Jonáš Nedvěd (MX1).

Systém byl klasický, celkem se jely tři rozjížďky a v každé se představili zástupci dvou kubatur, o pořadí rozhodoval součet umístění, přitom nejhorší dosažený výsledek ze šesti se škrtal.

„Po zajímavém průběhu jsme byli klasifikováni na šesté pozici. Beru to střízlivě, zajeli jsme asi to, na co máme. Nejlepší umístění připisoval Petr Rathouský, Petr Bartoš měl v poslední rundě bohužel ošklivý pád, a proto musel Jonáš Nedvěd třetí jízdu nutně dokončit, tak jel podle toho,“ popisoval dění na dalečínské dráze manažer Petr Kovář.

Mistrovství ovládl český tým JD Gunnex KTM Team v ryze mezinárodním složení: mezinárodního mistra republiky Španěla Butrona doplnili Polák Wysocki a Fin Kullas. Druhý dojel Osička MX Team (Slováci Jošt s Kohútem a Čech Krč) a třetí skončil rakousko-český výběr KRTZ motosport (Edelbacher, Kratzer, Dušek).

Nečekaný zlatý úspěch pro Orion Racing Team Litomyšl vyjela Barbora Laňková. Mezi žhavé kandidátky prvenství nebyla řazena, jezdila ale celou sezonu vyrovnaně a využila beze zbytku svojí šanci, když papírově silnější rivalky, především Kristýna Vítková a Rakušanka Elena Kapsamerová doplatily na zranění. I to ale bohužel někdy k motokrosu patří.

Laňková byla v Dalečíně druhá za Vítkovou, celkově je pořadí opačné a Orioňačka slaví podruhé v kariéře titul!

MMČR juniorů

V Hradišti u Klatov se jel závěrečný podnik mezinárodního mistrovství ČR juniorů v motokrosu. Ve třídě 125 ccm Junior měl Petr Rathouský titul zajištěný dlouho dopředu, takže se mohl soustředit na start v Dalečíně. V kubatuře 85 ccm potvrdil svoje celosezonní dobré výkony ve třináctidílném seriálu Dominik Kučeřík, v závodu dojel druhý (druhou jízdu vyhrál) a stříbrný skončil i v celkové klasifikaci, v níž byl lepší jenom nový šampión republiky Martin Závrský (New2 Project). Další medaili pro Orion Racing Team vybojoval v téže kategorii Martin Červenka, v Hradišti si pohlídal bronzový stupínek!