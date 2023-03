Spojení sil. Již v minulém roce se propojili pořadatelé pěti běžeckých závodů v Pardubickém kraji a vytvořili speciální pohár pod názvem D35. Důvod je jediný. Právě tato silnice v uvozovkách spojuje a propojuje napříč celý kraj. Vzájemná spolupráce se minulý rok vyplatila, a tak se na tento běžecký svátek můžeme těšit i letos. Prvním závodem poháru bude 2. 4 Vysokomýtský půlmaraton a po něm bude následovat hned 29. 4 Vysocký krosový půlmaraton. Celý pohár má pět závodů a běžci všech věkových kategorií jsou zváni.

ilustrační foto | Foto: archiv pořadatele

Pohár nemá vyloženě žádného oficiálního pořadatele a je tedy tvořen vzájemnou spoluprací organizátorů jednotlivých závodů. Oproti minulému ročníku, který byl spíše zkušební, došlo ke změně v jednom závodu. Původní Hornoředickou desítku pro letošek nahradil Vysokomýtský půlmaraton, kterým se také bude celý pohár začínat.

Pro letošek se tedy běžci budou moct těšit hned na tři půlmaratony a dva závody na deset kilometrů.

Zdroj: pořadatel

Co se týče samotného názvu, tak ten pochází od vznikající dálnice D35, jejíž osa pomyslně spojuje všechny místa, kde se závody běží.

Proč vlastně někdo takový pohár založil?

„Cílem bylo po covidu si vzájemně pomoci s účastí běžců, kteří třeba se učástní jednoho závodu, ale o dalších v regionu ani neví a zároveň je i motivovat k účasti ve více závodech sbíráním bodů, které se počítají do konečného pořadí. Myšlenka jinak vznikla spontánně ve Vysoké u Holic, kdy jsme zkusili loni na konci zimy neformálně oslovit ostatní pořadatele. Ty celý projekt zaujal a nakonec se vše upeklo do finální podoby,“ říká jeden z otců zakladatelů Ondřej Kaplan.

Ten dále představuje i bodový systém, jak bude nastavený.

„Letos na konci roku jsme se znovu setkali, vše vyhodnotili a řekli si, že by asi byla škoda po tom, co jsme něco roztlačili i se všemi porodními bolestmi, nepokračovat. Slavnostní vyhlášení prvních 3 žen a 3 mužů v celkovém pořadí proběhlo v lednu v Sokolovně v Holicích. Všech 5 závodů se nakonec zúčastnilo 6 běžců. Pro letošek bude do hodnocení zaveden bodový bonus pro borce, kteří odběhnou vše a zároveň do pořadí se bude započítávat výsledek pouze ze 4 závodů s nejvyšším bodovým ziskem daného závodníka.“

Předávání cen proběhlo v Sokolovně v HolicíchZdroj: pořadatel

Do samotného poháru se nemusí závodníci nijak registrovat, jelikož se automaticky stávají účastníky po jakémkoliv odběhnutém závodě.

Souhrn jednotlivých závodů



Vysokomýtský půlmaraton, termín 2.4.2023



Vysocký krosový půlmaraton, termín 29.4.2023



Hradubický běh, termín 13.5.2023



Běh okolo Hlubáku, termín 22.10.2023



Sršký kros, termín 4.11.2023