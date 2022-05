Ve třetím duelu před bezmála 250 fanoušky v Polabinách se domácím dlouho nedařilo prolomit kladenskou defenzívu a postupně nabrali tříbrankové manko. Ke konci ještě zabojovali, dostali se na kontakt, ale při power play inkasovali počtvrté a osud utkání se tím naplnil. Kladno se ve finále utká s Kert Parkem.

„Bohužel jsme sérii prohráli 0:3, ale myslím, že všechny zápasy byly vyrovnané. Rozhodl první zápas, kdy jsme vedli, ale pak prohráli v prodloužení. A ve třetím semifinále se bohužel potvrdilo, že nám odešla produktivita. Kladno hrálo dobře v obranném bloku a my se nemohli prosadit. A také nám vůbec nešli přesilovky, ač jsme je dělali na každém tréninku. Ale tak to někdy je a musíme si přiznat, že celé jaro jsme měli jak na houpačce. Neměli jsme konstantní výkonnost, jednou výhra, pak zase prohra. Chtěli jsme do finále, sezonu úplně jako úspěšnou hodnotit nebudeme, ale stydět se taky nemusíme,“ hodnotil utkání i celou sérii trenér Jiří Mašík.

Pro Pardubice navíc soutěžní ročník ještě nekončí, čeká je ještě Final Four českého poháru. To bude téměř kompletně východočeská záležitost. Hrát se bude v Letohradu, v prvním semifinále se utkají Pardubice s prvoligovými Ježky Heřmanův Městec, ve druhém domácí Jeleni s Kladnem.

3. SEMIFINÁLE:

HBC Pardubice – HBC Kladno 2:4 (0:1, 0:1, 2:2). Branky a nahrávky: 42. Zajíček (Kubeš), 43. Langr (Filip, Vlasák) – 12. Kubík (Barnošák), 17. Schnaubelt, 41. Kubík, 43. Pražák. Rozhodčí: Gráca, Havelka. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 237.

Konečný stav série: 0:3.