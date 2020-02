Kdo v sobě den po zklamání z vyřazení v semifinále najde více motivace a chuti zabojovat o bronzovou medaili v českém poháru? Tradiční otázka na turnajích závěrečné čtyřky dostala v Plzni jasnou odpověď. Tuři znovu vsadili na bleskový začátek, za čtyři minuty vedli 12:0 a dali tím najevo, jakým směrem se bude utkání vyvíjet.

Než se Slezané vzpamatovali, narostl svitavský náskok na 27:6 (!), po polovině druhé čtvrtiny to bylo o sedmadvacet bodů (50:23!) a vypadalo to na pořádnou opavskou ostudu. Tuři potom přece jen polevili a soupeř se malinko zvedl, ale na to, že by se vrátil zpět do utkání, nemohl ve zbytku hracího času ani pomýšlet.

Nejvíce se přiblížil na rozdíl dvanácti bodů, ale svitavská opět nekompletní sestava následně znovu zařadila vyšší stupeň a až do konce zápasu se její odstup pohyboval kolem dvaceti bodů. Tuři jsou v poháru bronzoví a stalo se zak zcela po zásluze.

HYUNDAI FINAL FOUR, o 3. místo

BK Opava - Dekstone Tuři Svitavy 77:97 (16:31, 38:54, 55:76)

Body: Bukovjan 19, Švandrlík 19, Dragoun 9, Bujnoch 7, Slavík 6, Klečka 6, Šiřina 5, Štěpánek 4, Kurečka 2 – Puršl 17, Kovář 16, Slezák 14, Kotásek 13, Crandall 12, Dodd 8, Jelínek 7, Marko 6, Hlobil 4. Rozhodčí: Baloun, Salvetr, Blahout. Fauly: 21:29. Pět chyb: Crandall (Svitavy). Trestné hody: 37/23 – 20/18. Trojky: 8:11. Doskoky: 36:52. Diváci: 420.