Svitavy jdou do play off z druhé příčky. Svitavy? Z druhé? To, co by v minulosti znělo spíše jako výplod šíleného mozku, se stalo realitou. Dekstone Tuři mají za sebou mimořádně úspěšnou dlouhodobou část a přes výsledkově nevydařený závěr zaviněný i početnou marodkou získali před vyřazovací částí výhodnou pozici, jež jim dovoluje spřádat zajímavé plány. Trenér LUBOMÍR RŮŽIČKA si však rozhodně nestaví vzdušné zámky a plně se soustředí jenom na ten nejbližší a těžký úkol: čtvrtfinále proti nebezpečné Slunetě.

Svitavy na druhém místě v tabulce Kooperativa NBL. Jak vám tahle slova znějí?

Druhé místo po základní části a zároveň po nadstavbě zní samozřejmě při vysoké konkurenci a vyrovnanosti ligy hezky. Myslím, že základ se položil při rekrutingu hráčů, kteří vytvořili dobrou partu. Mladí hráči jsou hladoví po úspěchu a starší vedou tým správným směrem. Dlouho nás také zdobila výsledková vyrovnanost, kdy jsme dokázali vozit důležitá vítězství i z venkovních palubovek.

Vaše hodnocení nadstavbové skupiny A1 z pohledu Turů?

Nadstavba se mi hodnotí složitěji. Prošli jsme si nejtěžším obdobím v této sezoně, kdy v závěru nadstavby byla naše marodka skutečně veliká a ovlivnila jak tréninkový proces, tak zápasy samotné. Jsem však rád, že vydobyté pozice jsme si uhájili a uhráli sami.

Čím kromě zmíněné marodky byla zapříčiněna série pěti porážek v posledních šesti kolech?

Těch důvodů je více. Ale marodka byla opravdu veliká a kluci, co hráli, už toho měli hodně v nohách při rytmu středa – sobota. Prošli jsme si těžkým obdobím a věřím, že budeme na play off zdravotně v pořádku. Roli mohlo sehrát také určité uspokojení, kdy šest kol do konce bylo jasné, že nám zbývá pouze jeden krok k dosažení druhé příčky. To samo bylo svazující, ale nakonec jsme skončili druzí s náskokem dvou výher, což je skvělý počin.

Při zdravotních výpadcích hráčů dostali v závěru nadstavby minuty na palubovce hráči z lavičky. Berete to jako pozitivum, které se může vyplatit v play off, kdy budou schopni naskočit v zápřahu?

Každý z hráčů má v týmu svoji roli. Samozřejmě, když přijdou zranění, tak se síly přeskupují a minutáž některým hráčům prosto vzrostla. Všechno zlé je pro něco dobré, takže věřím, že i díky většímu prostoru některých hráčů budeme pro play off mít vícero kluků rozehraných.

Před play off bude svitavské fanoušky zajímat “zpráva o zdravotním stavu“ hráčů, kteří v nadstavbě nebyli v pořádku. Jak to s nimi vypadá teď a jak by to mohlo vypadat na startu čtvrtfinále?

Těžká otázka. Sean O'Brien trénuje individuálně, vše je u něho otázkou času. Zda stihne úvod čtvrtfinále, to v tuto chvíli nedokážu odhadnout. Eda Kotásek je dlouhodobě zraněn se zády, jeho start je spíše v rovině teorie. Pavel Slezák prodělal svalové zranění a u něj se jen modlíme, aby sval veškerou zátěž play off zvládl. Šimon Puršl je bohužel také s otazníkem, trápí jej nepříjemné zranění achilovky. V každém případě celý realizační tým dělá maximum možného, abychom na play off byli všichni „ready“.

Jak se narodilo angažmá Adama Číže ve Svitavách, proč jste ukázal na něho a co by měl do play off přinést? Jak se vám jeví, že zapadl do kolektivu a do vaší hry?

Myšlenka přivést Adama ve mě uzrála po zápase v Brně, kde nám chyběli tři guardi. To je neskutečný zásah. V sobotu po porážce s Opavou jsme se s vedením dohodli, že oslovíme hráčova agenta a zároveň BC Geosan Kolín. Vše proběhlo velmi rychle a profesionálně. Adamova aklimatizace zatím není stoprocentní, protože s námi je skutečně krátký čas. Lidsky jsem ale věděl, že zapadne, a herně rovněž. Je zkušeným hráčem, který zapadá do naší týmové mozaiky bez problémů.

Ve všech sportech se říká, že play off je jiná soutěž než dlouhodobá fáze. Platí to podle vás i v basketbalu? Bude se lišit vaše příprava na vyřazovací zápasy oproti “běžným“ ligovým duelům?

Ano, jedná se zcela o jinou soutěž. Jak dvěma zápasy ve dvou dnech, tak tím, že hrajete sérii. Příprava bude trochu detailnější, co do skautingu soupeře a podobně, V play off jdou vždy hráči „na krev“, myslím, že jsme loni byli svědky zajímavých sérií a letos tomu nebude jinak.

Vaším soupeřem ve čtvrtfinále bude Sluneta Ústí nad Labem. Co říci o tomto soupeři?

Čeká nás tým, který má ve svém středu mnoho zkušených basketbalistů a velmi dobře vybalancovanou soupisku. Navíc trenér Slunety vždy dokáže svému tým vštípit zajímavé obranné myšlenky a soupeře tím zaskočit.

Tak či onak, do play off půjdete v jiné roli než loni. Tehdy jste spíše šli překvapit (a také jste překvapili), nyní budete minimálně ve čtvrtfinále bezpochyby favority a nenajde se asi mnoho lidí, kteří si myslí, že snad neuspějete. Přijímáte tuto roli? Cítíte větší tlak?

Nezříkáme se role favorita. Vždy jsem si přál, abychom si v lize získali respekt a myslím, že gradujícími výsledky z posledních let jej máme. Do série jdeme s pokorou. Ano, začínat doma je zavazující, ale pevně věřím, že jsme natolik zkušený celek, že dokážeme využít domácí výhody. Tlak na sobě nepociťuji, spíše odpovědnost a odhodlání.

Pokládáte výhodu domácích zápasů navíc v ve čtvrtfinále a případném semifinále skutečně za zásadní?

Nechci se vůbec bavit o semifinále. V tomto směru jsem konzervativní a myslím, že je dobré myslet nejprve na čtvrtfinálovou sérii. Vím, že se soupeřům v hale Na Střelnici nehraje extra komfortně. V naší hale cítíme každého fanouška a to je ta největší výhoda naší palubovky. Bouřlivé domácí prostředí.

Vzhledem k dosavadnímu průběhu sezony, pokládal byste vyřazení v prvním kole za velký neúspěch svitavského týmu?

Takto nikdy nepřemýšlím. Nemyslím na postup do semifinále nebo vyřazení ve čtvrtfinále. V lize působím desátou sezonu a vím, jak je ošemetné přemýšlet podobným způsobem. Myslím jen na to, jak vyladit tým na čtvrtfinále a připravit jej, jak nejlépe je v mých silách!

Čtvrtfinálový řád:

1. zápas: Svitavy – Ústí nad Labem (neděle 21. dubna, 18:00)

2. zápas: Svitavy – Ústí nad Labem (pondělí 22. dubna, 18:00)

3. zápas: Ústí nad Labem – Svitavy (čtvrtek 25. dubna, 18:00)

4. zápas: Ústí nad Labem – Svitavy (pátek 26. dubna, 18:00)



Případně:



5. zápas: Svitavy – Ústí nad Labem (pondělí 29. dubna, 18:00)

6. zápas: Ústí nad Labem – Svitavy (středa 1. května, 18:00)

7. zápas: Svitavy – Ústí nad Labem (pátek 3. Května, 18:00)

Vzájemné zápasy v sezoně 2018/2019:

Základní část: Svitavy – Ústí nad Labem 66:70, Ústí nad Labem – Svitavy 56:103. Nadstavbová část: Svitavy – Ústí nad Labem 81:77, Ústí nad Labem – Svitavy 78:85.