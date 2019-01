Litomyšl /AKTUALIZOVÁNO/ – Nebývale vyrovnané bylo úvodní kolo atletické první ligy družstev. Tři týmy se porovnaly za sebou se shodným ziskem bodů a byli to závodníci TJ Jiskra, kteří na tom byli z této trojice na pomocná kritéria nejlépe. Vstup do sezony se jim povedl, ale všechno je nakonec jinak.

Ligové atletické soutěže družstev, v nichž má náš region v roce 2016 trojnásobné zastoupení, mají za sebou první dějství. Po jeho skončení je nutno konstatovat, že především mužským výběrům vyšlo dobře a mohou být s dosaženými výsledky spokojeny. Tedy lépe řečeno mohly být.

1. LIGA

Litomyšlská Jiskra se pustila do boje s velice silnou prvoligovou konkurencí nebojácně a na stadionu v Hradci Králové se spolupodílela na nebývalém dramatu. Nestává se často, aby měly v konečném účtování tři celky shodný počet bodů, jako se to v tomto případě stalo Litomyšli, Ústí nad Labem a Liberci mezi čtvrtým a šestým místem. O pořadí původně rozhodoval vyšší počet vítězství v disciplínách a v tomhle směru na tom Jiskra byla výborně, takže brala čtvrtý post. Zisk pěti hlavních bodů do klasifikace první ligy by byl slušný základ do dalšího průběhu soutěže.

Pod až nečekaně úspěšné první kolo se podepsaly obě polské akvizice, které beze zbytku splnily svůj úkol. Adrian Skrzypacz kromě prvenství na dvoustovce a druhého místa na stovce pomohl k vítězství i sprinterské štafetě, novic v družstvu Slawomir Glapiňski se zase ukázal jako velká posila do skokanských disciplín. Aby atlet v barvách Jiskry vyhrál v ligovém kole trojskok, to se snad ještě nestalo. Dařilo se však i dalším. Tomáš Kozák by vládcem prvoligového koulařského sektoru i v minulých letech a ukázal, že se na této skutečnosti nic měnit nebude. Z Dukly Praha hostující Jáchym Kovář zase opanoval dlouhé překážky a přidal druhou pozici na patnáctistovce, což byl rovněž vítaný přírůstek. Ale…

Celkem pět prvních míst mělo Jiskře zajistit lichotivé umístění, na které se bude snažit navázat ve druhém prvoligovém kole, které se odehraje 28. května v Kolíně.

Několik dnů po závodu přišel šok. Podle oficiální zprávy řídícího pracovníka soutěže postavila Jiskra do prvního kola více hostujících atletů, než kolik povoluje soutěžní řád. V důsledku čehož byly výsledky změněny tak, že Litomyšl nejen, že přišla o čtyřicet získaných pomocných bodů, ale navíc obdržela dva trestné hlavní body a ze čtvrtého se propadla na osmé místo, příčem její konto je nyní záporné!!!

2. LIGA

Moravskotřebovští atleti zavítali ke druholigové premiéře do Pardubic a potvrdili tam, že mají právem ambice na přední umístění. I tato skupina se vyznačovala vyrovnaností, kromě posledního B družstva Kolína se zbývající pětice poskládala v rozmezí třiceti bodů. Třebovští vytěžili z této přetahované druhé místo, když jejich výhodou byla početná sestava. Bodovali prakticky v každé disciplíně, což se ve výsledném součtu blahodárně projevilo.

Vítězství si přitom připsal pouze Ondřej Svoboda na 1500 metrů, ovšem dalších umístění mezi elitní trojkou byla celá řada a díky nim za sebou tým AK Slovan nechal zdatné soupeře z Chocně, Čáslavi a Ústí nad Orlicí. Laťku po další kola si nastavil vysoko.

Což se naopak nedá říci o atletkách z Moravské Třebové, které skončily se ztrátou poslední a budou mít co zlepšovat. Příležitost k tomu dostanou ve druhém kole, jež se uskuteční o posledním květnovém víkendu v Třebíči.

Výkony a výsledky z atletických soutěží

1. LIGA MUŽI (SKUPINA B)

1. kolo v Hradci Králové: 1. SK Nové Město nad Metují 8 (205,5), 2. Sokol Hradec Králové 7 (175,5), 3. Sparta Praha 6 (133), 4. AC Ústí nad Labem 5 (114), 5. AC Slovan Liberec 4 (114), 6. Sokol Kolín 3 (112,5), 7. TJ LIAZ Jablonec nad Nisou 2 (81,5), 8. Jiskra Litomyšl -1 (74).

Bodované výkony: Adrian Skrzypacz: 2. místo 100 m (10,95), 1. 200 m (21,68), Jáchym Kovář: 1. 3000 m přek. (9:40,90), 2. 1500 m (4:10,95), Slawomir Glapiňski: 1. trojskok (15,40), 3. dálka (703), Tomáš Kozák: 1. koule (17,20), 6. disk (44,09), Pavel Baar: 3. 100 m přek. (15,35), 8. oštěp (48,07), Daniel Špičák: 6. 200 m (22,26), 7. dálka (674), Martin Lidmila: 9. 100 m (11,52), 4 x 100 m (Špičák, Baar, Jiráček, Skrzypacz): 1. (42,77), 4 x 400 m (Valenta, Lidmila, Baar, Skrzypacz): 6. (3:38,38), David Novotný: 10. oštěp (43,13).

2. LIGA MUŽI (SKUPINA C)

1. kolo v Pardubicích: 1. Hvězda Pardubice B 6 (183,5), 2. AK Slovan Moravská Třebová 5 (172), 3. AC Choceň 4 (161), 4. AC Čáslav 3 (156), 5. Jiskra Ústí nad Orlicí 2 (153,5), 6. Sokol Kolín B 1 (84).

Bodované výkony: Jaroslav Žouželka: 2. 100 m (11,54), 2. 200 m (23,42), 3. 400 m (52,49), Tomáš Sekanina: 6. 110 m př. (20,22), 6. 400 m př. (62,77), 8. 100 m (12,05), Peter Samuelis: 2. dálka (618), 3. oštěp (43,43), 10. 100 m (12,08), Luděk Strouhal: 6. 200 m (24,60), 5. 400 m (54,46), Martin Bína: 9. 200 m (24,76), 7. 400 m (55,23), Ondřej Svoboda: 1. 1500 m (4:11,13), 2. 5000 m (15:50,13), 4. 800 m (2:00,56), Jaroslav Matuška: 3. tyč (261), 5. 800 m (2:00,69), 7. 1500 m (4:20,34), Josef Novák: 2. tyč (301), 5. 110 m př. (19,60), 8. 400 m př. (65,96), Jiří Janků: 5. 400 m př. (61,43), 4 x 100 m (Žouželka, Strouhal, Sekanina, Bína): 2. (46,74), 4 x 100 m (Stenzl, Matuška, Janků, Samuelis): 7. (48,37), Miloslav Nečas: 4. oštěp (40,37), 9. koule (10,33), 9. disk (30,54), Michael Havlík: 10. kladivo (12,76), Tomáš Pakosta: 8. oštěp (36,46).

2. LIGA ŽENY (SKUPINA C)

1. kolo v Pardubicích: 1. AC Čáslav 7 (209), 2. Jiskra Ústí nad Orlicí 6 (141), 3. Trutnov 5 (134), 4. AC Pardubice 4 (129), 5. Spartak Třebíč 3 (111), 6. Atletika Chrudim 2 (93), 7. AK Moravská Třebová 1 (59).

Bodované výkony: Zuzana Šatníková: 6. 100 m př. (17,08), 9. oštěp (26,00), Zdenka Šunková: 6. 400 m př. (77,68), 7. 100 m př. (18,03), Ivona Bambušková: 2. výška (155), 8. 100 m př. (18,47), Anna Zichová: 10. 400 m (67,32), Lenka Broučková: 1. trojskok (10,76), Monika Havlíková: 5. 400 m př. (76,35), 6. koule (8,89), 8. kladivo (22,20), 4 x 100 m (Havlíková, Zichová, Chládková, Stránská): 6. (56,80).