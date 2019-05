Šestý díl velmi zajímavé série nabídl opravdu vyrovnanou podívanou. O její dramatičnosti nejlépe vypovídá prostý fakt, že ani jednou za celých čtyřicet minut nebyl rozdíl ve skóre dvouciferný.

První poločas nabídl slušnou bodovou přestřelku, v úvodní čtvrtině byli mírně vepředu Tuři, ve druhé Válečníci, kteří šli do kabin s pěti body k dobru.

Po přestávce hosté zabrali, vědomi si, že to pro ně je ve stylu buď teď, nebo nikdy. Úžasní bitva gradovala, Svitavští ve čtvrté periodě utekli v jednu chvíli na sedm bodů a už už to vypadalo, že soupeře pomalu lámou…



Nezlomili a zásluhu na tom měl jediný muž. Autrey dvěma trojkami přirazil Válečníky zpět a detektivka s otevřeným koncem pokračovala.

Klíčová se nakonec ukázala být Feštrova trojka, která domácím zajistila rozhodující odstup (85:80). Tuři to ještě zkusili vabank, O'Brien je košem s faulem dostal na rozdíl bodu, ale to do sirény scházely jen sekundy a navíc Autrey korunoval svůj nadpozemský výkon proměněnými trestnými hody.



A vyprodaná děčínská hala explodovala.



„Byli jsme strašně rádi, že jsme si vůbec mohli zahrát semifinále. A teď jsme ve finále, je to pro nás veliký úspěch. Kluci už na hřišti šlapali vodu, nechápu, kde vzali tolik sil a energie, aby tento zápas zvládli. Prohráli jsme na doskoku, přesto jsme uspěli,“ pochvaloval si nadšený děčínský kouč Tomáš Grepl.



Hosté litovali dvou domácích duelů, které v sérii ztratili. Měli určitě ambice na finále, zbyl na ně ale boj o třetí pozici. Lze-li to však takto říci, tak „zemřeli“ vestoje. „Velká gratulace Děčínu. Myslím si, že jsme zde neodehráli špatný zápas. Ale to, co předvedl Lamb Autrey, bylo z jiné galaxie. Nedokázali jsme ho zastavit. Vedli jsme o sedm bodů, přesto jsme to nedotáhli. Teď je to těžká rána, ale musíme se zmobilizovat a pokusit se uhrát alespoň třetí místo,“ smutně pravil trenér Svitav Lubomír Růžička.



Domácím tahounem byl Lamb Autrey, který nasázel třicet bodů a vychutnal si vůbec první postup do finále play off v životě. „Moje pocity ani nejdou popsat. Když jsem přišel do Děčína, tak finále bylo mým malým cílem. A teď se to splnilo,“ usmíval se po zápase děčínský hrdina.

SEMIFINÁLE, 6. utkání:

BK Armex Děčín – Dekstone Tuři Svitavy 88:85 (24:25, 48:43, 65:66)

Body: Autrey 30, Feštr 15, Carlson 11, Pomikálek 11, Šiška 7, Ježek 4, Landa 4, Kroutil 3, Žikla 2, Krakovič 1 – Slezák 20, O'Brien 18, Aiken 15, Jelínek 10, Svoboda 10, Číž 5, Marko 3, Kovář 2, Puršl 2. Rozhodčí: Matějek, Hošek, Blahout. Fauly: 21:29. Trestné hody: 32/25 – 21/19. Trojky: 11:8. Doskoky: 34:37. Diváci: 1200. Nejlepší hráč utkání: Autrey (Děčín).



Konečný stav série: 4:2, do finále proti Nymburku (od 24. května na tři vítězství) postupuje Děčín.



Série o 3. místo Svitavy vs. Olomoucko se hraje od 23. května na dvě vítězství.