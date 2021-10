Italská závodní trať Autodromo di Vallelunga se stala jevištěm pro mimořádný úspěch Martina Doubka.

Před posledním podnikem letošní evropské série Nascar ztrácel v hodnocení kategorie EuroNascar 2 tři body na svého největšího soupeře a současně kolegu z týmu Hendriks Motorsport Tobiase Dauenhauera z Německa.

Karty tedy byly rozdány tak, že se jelo v podstatě „kdo s koho"…

Navíc finálový podnik byl dvojnásobně bodován, takže napětí se na závodišti dalo doslova krájet.

Martin Doubek a jeho triumf.Zdroj: NASCAR Whelen Euro Series/Stephane Azemard

V sobotu vykročil za titulem lépe Němec. Dobře mu vyšla měřená kvalifikace a v bodované jízdě si dojel pro vítězství, zatímco odchovanec Orion Racing Team se po startu ze šestého místa na startovním roštu sice prokousal na třetí pozici v cíli, jenže odstup za Dauenhauerem narostl v průběžných výsledcích na třináct bodů.

Ještě tu však byla neděle, kdy se znovu ukázalo, že závody Nascar umí být pořádně nevyzpytatelné.

Na startu měl výhodu německý pilot, vyjížděl z pole position (Doubek stál na startu jako třetí v pořadí), jenže hru nervů nezvládl a okamžitě se propadl.

Naopak Doubek vyjel perfektně, záhy se objevil na čele a nic ho nemohlo zastavit.

Dauenhauer k titulu potřeboval dojet tuto jízdu nejhůře druhý a také se o to snažil, leč svoje úsilí přehnal, v desátém kole se poroučel z trati do ochranných bariér, jeho naděje se tím pádem rozplynula do nenávratna a Martin Doubek si suverénně nikým neohrožován dojel pro vítězství.

Pro svoje páté vítězství v tomto roce, ale především pro absolutní triumf ve třídě EuroNascar 2.

Splnil si tak sen a cíl, s nímž do sezony šel.

„Jsem velmi šťastný a ani nevím, co říci. Titul určitě oslavíme. Teď nemám slov, cítím se skvěle. Děkuji celému týmu Hendriks Motorsport za úžasný rok v Nascar Whelen Euro Series,” uvedl na stupních vítězů šťastný Doubek.

Za Doubkem (Ford Mustang) skončili v konečných výsledcích mimořádně zajímavé sezony 2021 druhý Dauenhauer (Ford Mustang) a třetí Izraelec Talor (Chevrolet Camaro).