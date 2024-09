„Je to paráda. Byl to náročný závod. Myslel jsem si, že jsem v sobotu pošetřil pneumatiky, ale nebylo to tak. Melvinovi De Grootovi to na rovince jelo, dvakrát mi to tam zkusil dát, ale dobré. Udržel jsem to, bylo to pod kontrolou. Jen v posledním kole mě trošku více stáhnul, tam to bylo kritické, ale máme to. Hymna zahrála, cíl je splněný," radoval se Doubek, jenž vyhrál stylem start – cíl.

Jezdec týmu Hendriks Motorsport si poradil i s pozastavením závodu a jízdou za safety carem po nehodě hned v úvodu. „Už jsem si říkal, že zase přišla ta smůla," přiznal Doubek, který měl na severu Čech už několikrát dobře rozjetý závod, ale nakonec skončil vždy nejlépe druhý. „Měl jsem nastavené tlaky v pneumatikách tak, že jsem hned po startu potřeboval odjet pryč. Kdyby safety car nebyl, cuknul bych mu více. Nakonec jsme to ale zvládli," oddechl si jezdec týmu Hendriks Motorsport, jenž nakonec druhého Nizozemce de Groota udržel za sebou.

Triumf v Mostě Doubek označil za největší úspěch své kariéry. V EuroNASCAR debutoval už v roce 2015, o šest let později získal titul. A teď míří za dalším. „Získali jsme parádní body do šampionátu. V sobotu za druhé místo, v neděli za první. Už nás čekají jen závody v Oscherslebenu a v Zolderu, kde jsou ale dvojnásobné body, takže se může stát cokoliv. Myslím si ale, že teď to máme dost pojištěné. Poslední závody budou trošku klidnější," usmíval se v Mostě.

Doubek zároveň věří, že úspěchy v Evropě mu pomohou prosadit se i v zámoří, což je jeho další cíl. V únoru se plánuje představit v závodech na Floridě a za rok by chtěl být na legendární akci 500 mil v Daytoně. „Jsme zase blíže," řekl Doubek.

V kategorii EuroNascar PRO obsadil závodník z Litomyšle na mosteteckém autodromu páté a šesté místo.