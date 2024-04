Začátek jako z partesu! Litomyšlský pilot Martin Doubek báječně otevřel novou sezonu evropského seriálu automobilových závodů NASCAR Whelen Euro Series a na trati ve Valencii dal vzpomenout na svoje nejlepší výkony. V kategorii EuroNascar 2, ze které má doma evropský titul, si vyjel první a druhé místo a ujal se vedení v celkové klasifikaci. Smůlu měl ve třídě EuroNascar PRO, kde ho nejprve zastavila technika a následně hromadná kolize.

Martin Doubek ve Valencii. | Foto: Bart Dehaese/EuroNascar

Autodromo Ricardo Tormo na jihu Španělska byl dějištěm prvního Doubkova triumfu v EuroNascar od roku 2021, na jehož konci potom slavil titul. Dobrou formu naznačil jezdec z Litomyšle v kvalifikaci EuroNascar 2, kde zajel druhý čas z pětadvaceti borců na startovním roštu. Největším soupeřem mu ve Valencii byl jeho stájový kolega z týmu Hendriks Motorsport Gil Linster, s nímž se dokonce dostal záhy po startu do kolize. Mohl však pokračovat dál, usadil se na čele a po celých patnáct kol před sebe nikoho nepustil, pod šachovnicí projel s bezmála dvousekundovým náskokem.

„Jel jsem dobře od startu do cíle, takže jsem velmi šťastný. Myslím, že je to moje první vítězství po dvou a půl letech, takže doufám, že si to fanoušci užili,“ uvedl Doubek na oficiálním webovém profilu seriálu EuroNascar. Druhá bodovaná rozjížďka této kategorie se stala kořistí bezchybně jedoucího Linstera, který udržel dotírajícího Doubka za sebou. Přesto může být litomyšlský reprezentant navýsost spokojen, bodový součet mu zajistil, že na druhý podnik přijede coby lídr pořadí.

Jestliže Doubkovi v kategorii EuroNascar 2 motoristická štěstěna přála, tak v klání EuroNascar PRO tomu bylo přesně naopak. V první jízdě ho srazily technické potíže monopostu, kdy mu odešel diferenciál, o den později ho zase zastavila hromadná bouračka, do které se nešťastně zapletl, následoval tvrdý náraz do hrazení a Ford Mustang byl odepsán. Jezdec vyvázl z ošklivé situace nezraněn, nicméně auto bylo na odpis a bude náročná práce dát ho znovu do pořádku.

Seriál pokračuje 18. a 19. května na italské trati Vallelunga, dále se v letošním roce bude závodit v anglickém Brands Hatch, nizozemském Venray, na konci prázdnin v Mostě, v německém Oscherslebenu a belgickém Zolderu.