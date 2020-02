Poprvé se tam litomyšlský rodák vydal na začátku února na nezbytné testování dráhy klopené úhlem 23 stupňů. K dispozici měl monopost Chevrolet V8, pod jehož kapotou se ukrývá síla 450 koní.

„Ve srovnání se závody na okruzích je jízda na oválu kompletně odlišná. Navenek vypadá snadnější než ve skutečnosti. V Americe jsem chtěl získat další dovednosti a vylepšit závodnické schopnosti,“ říká jezdec týmu Orion Racing. Bral to jako jako přípravu na červencový podnik NASCAR Whelen Euro Series v nizozemském Venray, který se jako jediný v tomto seriálu koná na oválu a který doposud vynechával.



Na konci krátkého testování byla Doubkovi vydána licence nutná ke startu na amerických tratích, takže se v polovině února do USA vrátil a jako prvních Čech dostal možnost ostrého startu, a to ve třech závodech série Pro Late Model.



V prvním z nich dojel Doubek třináctý, ve druhém si o jeden stupínek polepšil, v obou případech se jelo na 35 kol. Ve třetím vystoupení bylo vypsáno plných 100 kol. Martin kvůli problémům s plynovým pedálem nezvládl kvalifikaci a z tohoto důvodu musel startovat z poslední pozice. Nevzdal se, bojoval, odměnou mu byla desátá příčka v cíli a nejlepší výsledek z celého trojzávodu.



„Ovály jsem nikdy moc nemiloval, bylo to tady docela náročné, pro mě všechno nové, na což jsem si musel oproti evropskému stylu zvyknout. Výsledky nebyly špatné, získal jsem nové zkušenosti, které bych chtěl v budoucnu zúročit,“ podotkl pětadvacetiletý pilot Orion Racing Teamu Litomyšl.



I díky těmto startům nyní věří, že v létě ve Venray bude patřit k nejlepším. „S týmem tam plánujeme co nejlepší možný výsledek,“ dodal.



Letošní seriál NASCAR Euro Whelen bude mít celkem sedm podniků: začíná se v dubnu ve španělské Valencii, následující červnové zastávky v britském Brands Hatch a podruhé v Česku na mosteckém autodromu, v červenci se pojede ve zmíněném Venray v Holandsku, na podzim potom série vyvrcholí na italské trati Vallelunga, v belgickém Zolderu a na německém Hockenheimringu.