V kvalifikaci si Martin Doubek (Hendriks Motorsport, Ford Mustang) v konkurenci třiadvaceti závodníků vyjel páté místo, když nejrychlejší čas zaznamenal Rakušan Patrick Schober (Ford Mustang), což je Doubkův největší konkurent v boji o titul. V odpolední první bodované finálové jízdě se na nejvyšší stupínek protáhl Ital Cappelli (Ford Mustang), Doubek dokončil úvodní vystoupení půl sekundy za Italem jako druhý pod šachovnicovou vlajkou, což byl parádní počin. Především proto, že nechal daleko za svými zády šestého Schobera.

close info Zdroj: EuroNascar/Nina Weinbrenner zoom_in Martin Doubek v Oscherslebenu.

Druhý den ovšem nastaly komplikace. Martin Doubek se připletl do havárie několika vozů hned po startu a soupeře musel po této kolizi dohánět z poslední příčky. Velká stíhačka stačila ve finiši na devátou pozici, Schober se však chopil příležitosti a druhou rozjížďku vyhrál. Co to znamená v celkové klasifikaci? Rozdíl mezi vedoucím Doubkem a druhým Schoberem je 33 bodů, což se na pohled jeví jako dostatečný polštář. Jenže také v říjnu v belgickém Zolderu se budou rozdávat dvojité body a jak ukázala druhá jízda v Oscherlebenu, v závodech EuroNascar se může situace vyvinout všelijak v jakémkoli okamžiku.

Jezdec z Litomyšle se v Německu vytáhl rovněž ve třídě EuroNascar PRO. V ní v prvním finále dominoval Ital Ercoli (Chevrolet Camaro), Doubek z dvanáctého místa na startu skvěle postupoval dopředu a v cíli z toho byla parádní bronzová příčka. V neděli vyhrál další italský zástupce Ghirelli (Chevrolet Camaro), Martin tentokrát tak úspěšný nebyl a dojel devátý, v celkovém pořadí drží pozici v TOP 6.

Poslední díl seriálu je na programu 12. a 13. října v Zolderu v Belgii.