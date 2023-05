Jubileum. Dostihový spolek Pardubice se již těší na zahájení dostihové sezony, ve které oslaví třicáté narozeniny. Vrcholem tohoto speciálního ročníku bude již tradičně 133. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou. Celý tento řijnový víkend bude navíc obohacený o nový dostih, který ponese název Cena zimní královny. Novinek však je mnohem víc. Pořadatelé se budou snažit nalákat zahraniční závodníky na větší price money.

Martin Liška rozkryl plány pro letošní dostihovou sezonu. | Foto: Dostihový spolek Pardubice

Pořadatel slaví kulaté narozeniny a proto se sluší oznámit nějaké ty novinky. Na tiskové konferenci oznámil, že se bude jednat o delší a bohatší sezonu. Sice se jako v minulých letech pojede deset dostihů, ale z pátečních odpoledních jízd se stanou plnohodnotné dostihové dny. Závěr letošního dostihového roku v Pardubicích by tak měl být o něco posunutý.

„Sezonu jsme začali trochu dříve a končit budeme později. Čeká nás deset plnohodnotných dostihových dnů. Zahájíme to již tradičně 8. května, ale nebudeme končit dva týdny po Velké pardubické, ale až 12. listopadu. Uvidíme, jaký bude vývoj počasí a zda tento termín najde pevnou kotvu v dostihovém kalendáři,“ rozkryl plány Dostihové spolku Pardubice Jaroslav Müller.

Vrcholem sezony bude 133. ročník Velké pardubické se Slavia pojišťovnou. I tento speciální víkend by měl být nově obohacen.

„Čeká nabitý víkend. V sobotu se poběží Cena zimní královny, což bude rovinový závod pro dvouleté klisny, to bude premiéra,“ doplňuje ředitel Dostihové spolku.

Tisková konference ke 30 letům Dostihové spolku Pardubice.Zdroj: Dostihový spolek Pardubice

Všichni chceme Velkou vyhrát

Tím však novinky absolutně nekončí. Nově ponese druhý kvalifikační závod na Velkou pardubickou název hlavního partnera Slavie pojišťovny. Dále se bude již tradičně konat výstava Koně v akci a výrazně se zvyšuje price money.

"Vstupujeme s velikými ambicemi do letošní sezony. Navýšili jsme dotaci do jednotlivých dostihů o 1.5 milionu korun. Bude se týkat především kvalifikací. Byli jsme zvyklí, že se běhávali o 400 tisíc korun. Letos se první, třetí a čtvrtá poběží o 500 tisíc korun a ta druhá se bude lehce vymykat. Tam se poběží o jeden milion korun a distance bude trochu zkrácená. My si moc dobře uvědomuje, že si stáje potřebují vydělat peníze i u nás v České republice. Druhým důvodem také je, že chceme přilákat více zahraničních jezdců. Těm se musí udělat podmínky takové, aby přijeli. Musí mít dostih ušitý na míru. Museli jsme najít i vhodný termín. Cílíme především na Francii, Polsko a další země. Uvidíme, jestli se to setká s úspěchem," vysvětluje Jaroslav Müller.

Vyšší peníze se do dostihů "nalejou" právě i díky pokračování již osvědčené spolupráce.

"Jsem rád, že jsme se s panem Waisserem dohodli na další spolupráci, která potrvá až do roku 2027. Po Slavia pojištovně bude i pojmenovaná druhá kvalifikace," těší ředitele spolku.

Dostihová sezona bude zahájena již 8. května Úvodní cross country Koroka.

„Na tento den jsme pozvali také všechny vítěze Velké pardubické. Toto setkání je už tradicí a těší nás, že do Pardubic stále jezdí takové osobnosti jako je například František Vítek, Pavel Liebich nebo dnes již šestaosmdesátiletý Josef Vavroušek, který doposud drží rekord nejmladšího vítěze Velké pardubické, a mnoho dalších skvělých mužů,“ dodává Jaroslav Müller.

Na tiskové konferenci k zahájení dostihové sezony se objevil i zkušený žokej Martin Liška, který vzpomíná na období, kdy poprvé naskočil do sedla koně. Trochu překvapivě to je 30 let. Tedy stejně let, jako slaví narozeniny i Dostihový spolek Pardubice.

"Je to dlouhá doba. To byl člověk ještě plný elánu, i když to mi zůstálo. Je fakt, že poprvé jsem překážky v Pardubicích jel v roce 1996, ale rovinový dostih jsem opravdu jel v roce 1993. Jsem rád, že se to tady v Pardubicích rozrůstá. Vydali jsme se cestou větší bezpečnosti pro koně. Vyžaduje si to doba. Je zachována náročnost dostihu, ale bezpečí musí být větší. Ta doba, kdy se to neřešilo a v podstatě přerazit se na Taxisově skoku byl hrdinský čin, je pryč. Zařadili jsme se mezi moderní závody, což je klíčové," říká žokej a trenér Martin Liška a pokračuje v plánech, které pro letošní sezonu má: "Cíle jsou vždy nejvyšší a máme je všichni stejný. Chceme vyhrát Velkou pardubickou. Věřím tomu, že letos máme šanci, protože mám opravdu kvalitního koně. Doufám, že oba budeme mít životní formu."