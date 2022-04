Střeleckou formu našel v ideální moment. Martin Doša byl v základní části spíše svátečním střelcem, ale v play off táhne svůj tým, s pěti brankami, za vysněným titulem. "Jsem rád, že forma přišla v tento moment. Moc gólů nedávám a každá vstřelená branka mě povzbudí do dalších utkání," říká pro Deník slovenský hráč v barvách Chrudimi, Martin Doša.

SK Slavia Praha - FK Chrudim

Úterý 26. 4 od 19:45, sportovní hala Eden

Dnes jste se trefili již v první minutě. Pak už jste Slavii do ničeho nepustili.

Samozřejmě pro nás je vždy klíčové vstřelit rychlou branku. My se díky tomu uklídníme a hraje se nám daleko lépe. Nás to dnes zdvihlo a myslím si, že jsme poté dominovali celý zápas a zaslouženě vyhráli.

V Chrudimi jsou dvě vyrovnané čtyřky, ale většinou utkání začíná ta s kapitánem Slováčkem. V druhém domácím střetnutí jste ale od úvodních minut hrála vaše formace. Chtěli jste zaskočit soupeře?

To upřímně nevím. Trenér za námi přišel před zápasem a řekl nám, že budeme začínat my. Já si především myslím, že to je u nás nepodstatné kdo začne, protože máme dvanáct naprosto vyrovnaných hráčů. Kdo nastoupí, ten musí od začátku podávat stoprocentní výkon.

Přišlo mi, že jste přitvrdili. Šli jste s tím do zápasu, že musíte na Slavii sednout a nedovolit jim moc hrát?

Myslím si, že to byl hlavní důvod proč jsme utkání takto dobře zvládli. Od prvních vteřin jsme vyhrávali souboje. Nic jsme Slavii nedarovali. Po vybojovaných balónech jsme vstřelili i většinu branek.

Nejste příliš častým střelcem svého týmu. V domácím střetnutí jste ale dva góly vsítil a k tomu byly i oku lahodící. Našel jste střeleckou formu?

Já těch branek opravdu moc nedávám a jsem rád za každou, kterou vstřelím. Dnes jsem tedy nadmíru spokojený (smích). Je důležité říct, že mé dvě trefy přišly po tvrdě odpracovaném kolektivním výkoně. Soupeře jsme presovali, dvakrát se míč odrazil ke mně a já už zakončoval z poměrně dobrých pozic.

Martin Doša v objetí s brazilským spoluhráčem Evertonem.Zdroj: Aleš Vladyka

Vaše čtyřka Everton, Torres, Radovanovič a vy šlapala na jedničku. Vcelku jste se podíleli na pěti brankách. Jak se vám hraje v této formaci?

Jsme čtyři cizinci. Je to tak složené a vlastně od té doby co jsem přišel, tak vždy jsem hrál v těchto formacích. Všichni tři jsou výborní hráči, kteří pozdvihují i můj výkon. Samozřejmě nás těší, že se nám zadařilo (úsměv).

Jste na hřišti hodně emotivní. Dostáváte se tím do tempa?

Jsem typ hráče, který si snaží pomoct právě projevenou emocí. Pozdvihuje to můj výkon a opravdu si užívám každý povedený zákrok. Dnes tomu přispělo, že jsem dal dva góly a emoce jsem dával najevo ještě více než kdy jindy.

Byla naplněná hala k prasknutí. Co byste vzkázal divákům?

Jsme moc rádi, že na futsal v Chrudimi chodí tolik lidí, a že nezanevřeli po covidu na tento sport. Teď dokáží naplnit halu a jsme za to opravdu vděční. Věřím, že nás přijedou podpořit i do Edenu. Jsme za to rádi a věříme, že budou mít ještě příležitost nám přijít fandit!

V úterý vás čeká zápas na Slavii. Co od něho očekáváte?

Budeme chtít navázat na domácí výkon. Ponaučili jsme se z chyb, které jsme v Praze udělali a vyšlo to. Oni doma hrají více agresivně a samozřejmě se cítí na koni. My budeme chtít vstřelit rychlou branku jako dnes a věřím, že domů už přijedeme jako finalisté.