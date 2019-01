Jaroměřice – O pohár společnosti Sklárny Moravia Úsobrno se v předposledním dílu letošní Jaroměřické fotbalové zimy utkalo ve výborné atmosféře v hale pod Kalvárií sedm družstev dospělých.

Ilustrační foto. | Foto: Petr Šilar

Nutno dodat, že sedmým celkem byl dorost Jaroměřic doplněný pouze o zkušeného Michala Valentu. Tento tým se však nakonec ukázal jako největší překvapení turnaje a padl až v posledním zápase dne s jaroměřickým áč­kem.

Kluci hráli velice uvolněně, ale zároveň i zodpovědně, protože neměli co ztratit a tak byla jejich hra nejen efektivní, ale i velice pohledná. Tým měl druhý nejlepší útok, jenom o gól za Velkými Opatovicemi, ale zdaleka nejlepší obranu, když hrál dokonce třikrát vzadu s nulou a jen jejich starší kolegové jim dokázali vstřelit dva góly, ale to už nemělo vliv na umístění. Výborným výkonem v brance se o to zasloužil Marek Továrek.

Překvapením, podle slov trenérů, bylo konečné druhá příčka Velkých Opatovic a třetí Brodku u Konice. Tradičním účastníkům z Opatova a Městečka Trnávky se letošní ročník moc nevydařil a za soupeři zaostali, Jesenec bral svoji účast jen jako zpestření zimní přípravy.

Konečné pořadí: 1. Jaroměřice B (15 bodů), 2. Velké Opatovice (12), 3. Brodek u Konice (9), 4. Opatov (8), 5. Jaroměřice A (7), 6. Jesenec-Dzbel (7), 7. Městečko Trnávka (5).

Individuální ceny: střelec: Marek Niessner (Velké Opatovice), brankář: Marek Továrek (Jaroměřice B), zvláštní ocenění: Josef Dračka (Jaroměřice B).

(ant)