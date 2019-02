A přestože už jí šlo pouze o čest, nebyla žádným sparingpartnerem.

Lvi se v úvodu vrhli svou na kořist a tři minuty ji „drželi pod krkem“ tak, že se hosté zblízka neprosadili. A tak to začali zkoušet z dálky. Sázka na trojky jim vyšla, neboť díky nim se poprvé a naposledy dostali do plusu. Domácí ale nezpanikařili. Ještě do prvního klaksonu otočili a ve druhém kvartálu natáhli svůj náskok do dvojciferné dimenze. Nicméně Bosna se po šňůře 9:0 znovu přiblížila na minimální rozdíl (34:33). Větší klid do české kabiny přinesla Půlpánova trojka.

Krátce po přestávce na něj navázali Hruban s Bohačíkem a domácí se utrhli do nejvyššího vedení (45:33). Jejich soupeř zopakoval činy s předchozích čtvrtin a také ve třetí stáhli na rozdíl jediného koše. Závěrečné dějství se proměnilo v tuhou bitvu tvrdých obran. Dramatické utkání rozsekl minutu před koncem trojkou Bohačík.

Skupina K:

Česko – Bosna a Hercegovina 69:64 (20:15, 39:33, 55:50). Body: Bohačík 17, Pumprla 14, Hruban 13, Vyoral 7, Schilb 6, Auda 5, Kříž 4, Půlpán 3 – Lazič 16, Vrabač 14, Gegič 13, Halilovič 10, Atič 6, Delalič 3, Tomič 2.

Rozhodčí: Liszka (Polsko), Kalpakas (Švédsko), Karabilecen (Turecko). Trestné hody: 18/11 – 13/7. Trojky: 6:7. Diváci: 2821.