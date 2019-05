Český skokový pohár pokračoval svým třetím letošním kolem, kterým byla Velká cena Ostravy. Na tamním kolbišti se vytáhl Rudolf Doležal reprezentující Jezdecký klub Hřebčín Suchá.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Halva

Dvojnásobný vítěz finále této tuzemské parkurové extraligy a někdejší nejúspěšnější sportovec svitavského regionu se po delší době vrátil na stupně vítězů v pohárové Velké ceně.



V sedle koně Quattro Cento absolvoval základní parkur na stupni T s jediným trestným bodem za překročení předepsaného časového limitu. Ve finálovém kole následovala jedna chyba na překážkách, což i tak stačilo na celkové lichotivé třetí místo.



Zvítězila Lucie Strnadlová s Carinou 6, jediná čistá dvojice v obou kolech ostravského parkuru.



Pohárový seriál pokračuje o tomto víkendu v Hradišťku u Sadské a potom se domácí parkurová elita nastěhuje do Litomyšle, konkrétně do areálu v Suché. Závodit se tam bude od 6. do 9. června s nedělním vyvrcholením v podobě Velké ceny Litomyšle.



Český skokový pohár 2019 – 3. kolo – Velká cena Ostravy: 1. Lucie Strnadlová – Carina 6 (Stáj SKL Trojanovice), 2. Jan Chýle – Lara 13 (Sportovní stáj Chýle), 3. Rudolf Doležal – Quattro Cento (JK Hřebčín Suchá), 4. Marek Klus – Carebis (Jezdecký klub Mustang).



Pořadí po 3. kole: 1. Jan Chýle (30), 2. Marek Klus (29), 3. Tereza Mücková (22), 4. Rudolf Doležal (21).