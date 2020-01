Po kvalitním týmovém výkonu zapsali nadmíru cennou výhru v poměru 76:69 a dýchají na záda druhé Opavě.

Tuři se mohli především ve druhém poločase opřít o výbornou agresivní obranu, se kterou si soupeř nevěděl příliš rady, a současně vyrukovali s větším počtem nebezpečných střelců než domácí. Poprvé se v jejich dresu představil srbský novic Svetozar Stamenkovič a v závěru se uvedl trojkou, která dala definitivní razítko na výsledek.

PO PAUZE TO ZAVŘELI

„V první půli, a zejména ve druhé čtvrtině, jsme do hry nevstoupili úplně dobře na obranné polovině. Navíc jsme si nabalili celkem dost faulů, protože jsme byli v některých situacích pozdě a neplnili pravidla, která jsme si řekli před zápasem. Naštěstí se nám docela vedlo v útoku, takže poločas skončil jen o bod,“ hodnotil duel kouč Lukáš Pivoda.



Jako rozhodující se ukázal svitavský nástup do druhého poločase. Hosté se bodovou šňůrou dostali do vedení a podařilo se jim udržet soupeře pod sebou, byť zejména ústecký Pavel Houška jim dělal značné problémy. Obrat se ale nekonal, neboť Tuři zase předvedli svoje umění najít i ve složitém průběhu utkání cestu k úspěchu a režírovali koncovku dle vlastní taktovky.



„Odvedli jsme skvělou práci na obranné polovině, ve druhé půli jsme Slunetě dovolili pouze jednatřicet bodů. Navíc jsme se vrátili k poctivé práci pod košem a pohlídali si doskok, kde jsme byli o sedm míčů lepší,“ kvitoval svitavský kormidelník. Jeho svěřencům tentokrát nemusely vadit nevalné trestné hody, jelikož Ústí na tom bylo ještě hůře, nedalo celkem třináct šestek. Ani vysoký počet osmnácti ztrát nebyl pro Tury osudný, i tuto statistiku soupeř ještě překonal. „Tohle by se nám nemuselo v dalších utkáních vyplatit,“ je si vědom trenér Pivoda.



„Nebylo to vůbec jednoduché, ale jsem rád, že jsme utkání zvládli vítězně. Pro příště to ale chce lepší start, protože jsme dali za pět minut dva body a to rozhodně není v pořádku. A potom jako obvykle šestky, které nám mohly znovu ublížit, máme je zase kolem padesáti procent. Naštěstí soupeř na tom byl podobně špatně,“ vyjádřil se svitavský pivot Jiří Jelínek.

DALŠÍ VÝZVA V PRAZE

Tuři tedy pro třináctém vítězství uhájili třetí pozici před dotírajícími Pardubicemi, druhá Opava je na tom stále o výhru lépe. Ve středu zakončí sérii zápasů na cizích hřištích na pražské Folimance proti nebezpečnému týmu USK. Právě Opava tam nedávno nafasovala třicetibodový výprask, nicméně aktuální forma Svitav slibuje, že se budou hlásit o další skalp.

18. KOLO:

Sluneta Ústí nad Labem – Dekstone Tuři Svitavy 69:76 (16:18, 38:37, 55:61)

Body: Houška 22, Svejcar 12, Bažant 12, Brown 12, Maděra 3, Pecka 3, Šotnar 3, Čampara 2 – Marko 14, Crandall 13, Dodd 13, Kovář 10, O'Brien 9, Puršl 6, Slezák 4, Stamenkovič 4, Kotásek 3. Rozhodčí: Vyklický, Pokorný, Ulrych. Fauly: 17:24. Trestné hody: 26/13 – 15/8. Trojky: 6:8. Doskoky: 39:46. Diváci: 820.

Další výsledky:

Opava – Ostrava 84:76, Nymburk – Brno 116:70, Děčín – Olomoucko 94:98, Kolín – Hradec Králové 87:74, Pardubice – USK Praha 91:81.

Pořadí:

1. ERA Basketball Nymburk (100.0), 2. BK Opava (77.8), 3. Dekstone Tuři Svitavy (72.2), 4. BK JIP Pardubice (66.7), 5. BK Olomoucko (57.9), 6. Sluneta Ústí nad Labem (55.6), 7. USK Praha (47.4), 8. BK Armex Děčín (44.4), 9. Kingspan Královští Sokoli Hradec Králové (22.2), 10. mmcité1 Basket Brno (16.7), 11. BC Geosan Kolín (16.7), 12. NH Ostrava (16.7).

Příště:

USK Praha vs. Dekstone Tuři Svitavy (středa 15. ledna, 17:30, hala Folimanka).