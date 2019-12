V polovině svého zápasového programu jsou krajské a regionální soutěže ve stolním tenise. Dříve, než se jejich účastníci pustí v novém roce do odvetných bojů, je dobrá příležitost si shrnout, jaká je v jednotlivých třídách situace a jak jsou na tom jednotliví zástupci ze svitavského okresu.

DIVIZE

Nejvyšší soutěž pardubického kraje hrají v aktuálním ročníku dvě „naše“ družstva. Lépe je na tom po jedenácti sehraných kolech společný tým Sokola Borová a Sokola Korouhev, který se díky sedmi výhrám a jedné remíze usadil v top trojce průběžného pořadí. Jeho ambice promluvit do zápolení o nejvyšší příčku brzdí suverénně vedoucí choceňský B tým, který si na čele tabulky vypracoval poměrně výrazný odstup, nicméně sezona bude ještě dlouhá a není všem dnům konec. Kolektiv se opírá o výborné individuality, když Jan Vrba a Martin Bezdíček patří mezi tři nejúspěšnější hráče soutěže s úspěšností ve dvouhrách před osmdesát procent.



Ve spodní polovině tabulky tabulky se nachází litomyšlská Jiskra a nelze to označit jako překvapení, vždyť na jaře odvracela sestup v posledním kole a s pořádným štěstím. A ani tentokrát to z pohledu někdejšího dlouholetého třetiligisty nevypadá na kdovíjaký rozlet, ale posunul směrem do klidnějších divizních vod se přece jenom konal. Nejlepším hráčem litomyšlského družstva je navrátilec do sestavy Tomáš Křepelka, jenž hraje singly s úspěšností těsně před šedesát procent.



Okresní derby se hrálo hned na úvod sezony a hráči z Borové a Korouhve zvítězili na litomyšlských stolech 10:6.



Průběžné pořadí: 1. KST SK US Steinerová Choceň B (32), 2. KST Linea Chrudim (27), 3. Sokol Borová-Korouhev (26), 4. Tesla Pardubice B (24), 5. TTC Ústí nad Orlicí B (24), 6. TTC Hlinsko (23), 7. Loko Pardubice (22), 8. TTC Skuteč (21), 9. TJ Jiskra Litomyšl (19), 10. Sokol Česká Třebová (19), 11. TJ Lanškroun (16), 12. Sokol Chrudim (11).

KRAJSKÝ PŘEBOR SKUPINA B

Bývaly doby, kdy celky ze Svitavska tvořily polovinu startovního pole této skupiny, nyní je realita daleko skromnější, zůstaly tam jenom ve třech. Zatímco stolní tenisté ze Svitav a Poličky budou mít v odvetách hodně práce, aby se dostaly z nebezpečných vod, tak příjemnější starosti má moravskotřebovský Slovan. Ten odehrál první polovinu krajského přeboru úspěšně, devětkrát zvítězil a může se díky tomu směle přihlásit do boje o návrat do divize. Aby se mu to povedlo, musí zaútočit na vedoucí Vysoké Mýto, které hraje zatím bez jediné porážky.



Průběžné pořadí: 1. Orel Vysoké Mýto (32), 2. Slovan Moravská Třebová (29), 3. Sokol Mistrovice (29), 4. Orel Orlice (25), 5. Sokol Žamberk (24), 6. TTC Ústí nad Orlicí C (23), 7. TJ Sokol Sudslava (22), 8. TTC Ústí nad Orlicí D (21), 9. KST SK US Steinerová Choceň C (20), 10. TJ Spartak Polička (15), 11. TJ Svitavy (13), 12. TJ Sokol Česká Třebová B (11).

REGIONÁLNÍ PŘEBOR

Stolní tenis je vedle fotbalu jediným sportem, v němž funguje pravidelná okresní soutěž. Startuje v ní dvanáct družstev a na rozdíl od kraje završí podzimní polovinu teprve o předvánočním víkendu. Favorité na postup do vyšších pater ale vykrystalizovali. Bez ztráty „kytičky“ jsou B týmy Borové-Korouhve a Litomyšle, jedinou prohru zatím zapsala Vidlatá Seč. Teď před svátky na tento trojlístek čekají vzájemná utkání.



Průběžné pořadí: 1. Sokol Borová-Korouhev B (27), 2. TJ Jiskra Litomyšl B (27), 3. TJ Vidlatá Seč (25), 4. TJ Slovan Moravská Třebová B (21), 5. TJ Spartak Polička C (20), 6. TJ Spartak Polička B (18), 7. TJ Svitavy B (16), 8. Sokol Borová-Korouhev (15), 9. TJ Sokol Morašice (15), 10. TJ Slovan Moravská Třebová C (12), 11. SK Rychnov na Moravě–Mladějov (11), 12. TJ Spartak Polička D (9).