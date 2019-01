LITOMYŠL- Dvanáct let je spojován oddíl stolního tenisu Jiskry Litomyšl s přídomkem ligový. O tento kredit se starají především ženy, které prošly v historii klubu od druhé ligy až po extraligu. V sezoně 2007/08 bude A týmo startovat znovu v 1. lize, druhé nejvyšší soutěži ČR. Tato soutěž prošla v předchozích letech řadou změn a přijala novinky mnohdy převzaté i z jiných sportů.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Miroslav Sixta

Noví účastníci

Mezi novinky se stále počítá možnost převodu soutěže mezi kluby. Proto letos litomyšlská sportovní veřejnost zasvěcená do tajů hry s nejmenším míčkem netušila, kteří ze soupeřů budou pro áčko žen aktuální. Postupující družstva ze 2. ligy se nepřihlásila všechna, v losovacím osudí se objevily SK Dobré se svým B týmem a Moravská Slavia Brno, naopak Union Plzeň svoje C družstvo do prvoligové soutěže nepustil a přepustil ji Baníku Most.

Z extraligy do 1. ligy sestoupil Slavoj Praha. Postup do extraligy přenechal Hodonín C, a to oddílu SK Dobré. Dalšími rivaly pro Jiskru budou SKST Děčín, MSK Břeclav B, SK Jihlava, SKST Brno, Sokol Praha Nusle a Union Plzeň A. „Sportovní síla většiny kolektivů je odvislá nejen od kvality hráčského kádru, ale také od ekonomické situace daného subjektu. Existují oddíly a kluby, které si bez větších problémů mohou dovolit koupit nejlepší hráčky či cizinky.

Mezi ně patří především Břeclav a Hodonín, nově se k nim řadí i Dobré. I z tohoto důvodu je těžké odhadovat, které družstvo je favoritem soutěže. První ligu může opětovně vyhrát Hodonín, hráčsky je silná i Břeclav. Ale minulé tři roky jasně ukázaly, že vyhrát může i někdo z druhé linie,“ domnívá se předseda oddílu stolního tenisu TJ Jiskra Karel Štarman.

Trojice zůstává

Litomyšlské áčko žen vstoupí do sezony v základní sestavě beze změny. „Jedničkou týmu bude opět Marta Lněničková. Je zkušenou ligovou hráčkou a na republikovém žebříčku jí patří 45. příčka. Na 90. místě je Martina Šilhanová a právem jí náleží pozice dvojky na soupisce. Ostatní hráčky již figurují na krajském nebo regionálním žebříčku. Třetí hráčkou základní sestavy pak je Zuzana Klátová, devátá v aktuálním žebříčku v Pardubickém kraji,“ sdělil Štarman.

V tomtéž, ale na místě pátém, je i Kateřina Moravcová. Ta ovšem v Litomyšli bude působit z TTC Ústí nad Orlicí na střídavý start a tudíž nemůže v soupisce figurovat jinde než na posledním místě. „Odehrát může pouze 50 procent zápasů v každé polovině soutěže. Navíc bude stabilně nastupovat v Ústí ve druholigovém mateřském týmu, který bude tuto soutěž hrát v sobotu, proto se za náš prvoligový tým předvede nejspíše pouze v nedělních utkáních či podle dohody obou oddílů,“ informoval předseda Jiskry.

Právě z tohoto důvodu se počítá s dalšími litomyšlskými hráčkami, které v případě nutnosti budou nastupovat k jednotlivým duelům. V pořadí dle žebříčku kraje to jsou Kateřina Burešová, Vlasta Syrová, Martina Krátká, Markéta Zindulková, Ivana Šestáková a Lucie Syrová.

Od deváté pozice

Los 1. ligy dává šanci litomyšlskému kolektivu pravidelně střídat hernu domácí s cizími. Dlouhodobá soutěž začíná 29. září v Litomyšli, kdy se áčko pokusí odstartovat úspěšně v utkání se SK Dobré. Liga pak po 22 utkáních v základní části končí 6. dubna 2008. Poté se bude hrát pro čtyři nejlepší kolektivy play–off o postup do extraligy.

„Tento cíl si neklademe, ale rozhodně bychom byli rádi, kdyby se hráčky nejvyšším příčkám co nejvíce přiblížily. Na opačném pólu tabulky bude pro tři poslední družstva rozdán „černý Petr“, kterého si nikdo nepřeje, znamená sestup do 2. ligy. Klidné vody tabulky jsou od devátého místa výše a tam také směřuje ženská prvoligová loď Jiskry Litomyšl,“ uvedl Štarman.

Pro rozehrání na ligovou sezonu bude děvčatům sloužit start v českém poháru. Litomyšl v domácím prostředí přivítá 22. září Montas a Slavii Hradec Králové, Českou Skalici a Jiskru Jaroměř. Do dalších pohárových bojů z tohoto turnaje postoupí vítěz.