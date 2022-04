čtvrtfinále – 6. zápas

BK Pardubice – Basket Brno

Stav série: 2:3

Dosavadní zápasy: 84:89 (venku), 92:98 (venku), 97:84 (doma), 89:87 (doma), 71:83 (venku)

Dnes 17:30, hala Dašická

Beksa se domácího zápasu nemusí obávat. Ty dva předchozí před báječnou kulisou haly Dašická zvládli.

„Podle mě stoprocentně rozhodne vstup do utkání. Musíme navázat na to, jak jsme začali ve třetím a čtvrtém duelu série. Pokud budeme hrát podobně tvrdě a agresivně a nedáme soupeři nic zadarmo, tak se nám pak bude hrát mnohem lépe. Naopak kdybychom dovolili Brnu odskočit na nějaký bodový rozdíl a následně museli dotahovat ztrátu, tak nás to bude stát spoustu sil, které by nám ve druhé půli mohly chybět,“ poukazuje na rozdílnost situace pardubický asistent Adam Konvalinka.

Zapomeňte na hladký postup, série je znovu otevřená

Teprve poslední dekáda, venku hnusně, komu by se chtělo na dovolenou.

„Nikdo z hráčů nechce končit sezonu a my trenéři samozřejmě také ne. Takže od pondělí do toho dáváme všechno. Věříme, že nám zase pomůžou naši fanoušci. Stejně jako v předcházejících domácích zápasech, kdy nám dávali spoustu energie. Teď ji potřebujeme k tomu, abychom vrátili sérii k rozhodujícímu zápasu do Brna,“ míní Konvalinka.

V posledních dvou utkáních brněnští dlouháni zastavili po změně stran pardubický útok, který vždy vychází z obrany, potažmo obranných doskoků.

„V pátém zápase nám chyběla větší energie, domácí nás přeskákali. Na útočný doskok chodili ve třech lidech a vyplatilo se jim to. Pak mohli skórovat zr třetích i čtvrtých šancí. Na tom musíme zapracovat a víc se na to zaměřit,“ má jasno pardubický křídelník.

Pekárek: Geny mě dostihly. Na konci fotbalových tréninků jsem si dribloval

Ještě v jedné činnosti Beksa v pátém střetnutí série zaostávala. Brno ještě víc přitvrdilo.

„Klíčovým faktorem bude agresivita. Je potřeba hrát tak, jak jsme odehráli předešlé dva zápasy doma. Myslím si, že jsme v nich byli lepším týmem. Věřím, že to potvrdíme i tentokrát. No a do Brna se ještě jednou podíváme,“ přeje si Pekárek.