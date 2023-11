Šest bodů. Tolik činí aktuální náskok litomyšlských florbalistů na čele divizní skupiny D. Svoji pozici si upevnili vítězstvím na palubovce nebezpečné Jihlavy a zatím se nezdá, že by se některý z konkurentů byl schopen vydat do jejich pronásledování. Z regionálních zástupců v uplynulém dějství zabralo rovněž Orlicko-Třebovsko, naopak Vysoké Mýto a Letohrad tentokrát připisovaly nezdary.

Ilustrační foto. | Foto: Tomáš Pleskot

Letohrad, který se před týdnem vyšvihl na druhou příčku tabulky, inkasoval ve Všestarech deset branek, což bylo příliš mnoho na to, aby mohl pomýšlet na dobrý výsledek. „Zápas jsme si zazdili v jeho první polovině. Naše hra byla nedůrazná, pomalá a bez tlaku do brankoviště. Od druhé půle druhé třetiny jsme se zvedli a ve třetí části převzali otěže hry na naši stranu. Soupeř však měl velký náskok a nám se ho nepodařilo dohnat,“ glosoval trenér Petr Adamec.

Poněkud divočina to byla v Hradci Králové, kde Orlicko-Třebovsko přestřílelo poslední tým tabulky třinácti góly a navíc zápas doprovázelo dost nervozity a vyloučení. Jakub Šmíd se postaral bezmála o polovinu zásahů svého týmu. „Svůj cíl jsme splnili a vezeme domů tři body. V utkání padalo hodně gólů, což se muselo divákům líbit. Z naší strany stránce dobře odvedené utkání, kde jsme navázali na stoupající formu,“ okomentoval duel trenér Martin Šmíd.

„Pro nás důležité utkání a s vítězným koncem.“ Jednoduché hodnocení v podání asistenta litomyšlského trenéra Patrika Petra. Vedoucí celek tabulky si v průběhu utkání vypracoval bezpečný náskok (2:6) a sebevědomě ho dovedl k výhře. Ke konci sice Litomyšlští soupeři dovolili korekci výsledku, ta však byla více méně z rodu kosmetického.

Zdroj: Radek Halva

Vysokomýtští florbalisté zamířili na půdu doposud nepříliš výrazného Havlíčkova Brodu a že se z Vysočiny vraceli s nulou, to je do značné míry překvapení. „Velmi ospalý výkon. Ve druhé třetině jsme domácí posadili na koně a přes zlepšenou hru v poslední části nás soupeř do koncovky nepustil,“ připomněl vedoucí družstva Aleš Dejdar, že hosté dali kontaktní gól v čase 59:56 a tedy příliš pozdě na to, aby se dalo se zápasem ještě něco udělat.

DIVIZE MUŽŮ – skupina D

10. KOLO: Andone SK Jihlava – Florbal Litomyšl 4:6 (2:3, 0:1, 2:2). Branky Litomyšle: T. Boštík 2, Černý 2, Macek, Vajrauch. FBŠ Všestary – FBC Letohrad Orel Orlice 10:8 (5:2, 4:3, 1:2). Branky Letohradu: Kubelka 3, Skalický 2, Doleček, Novák, Pokorný. TJ Sokol Havlíčkův Brod Erupting Dragons – FTC Vysoké Mýto 7:6 (2:2, 4:1, 1:3). Branky Vysokého Mýta: Novák 3, Knypl, Poláček, Rašek. FBC Hradec Králové B – FbK Orlicko-Třebovsko 7:13 (2:3, 2:6, 3:4). Branky: J. Šmíd 6, Jurco 2, Vaněk 2, Horák, Langer, V. Šmíd.

Další výsledky:

Třebíč – Brno 1:11, Žďár nad Sázavou – Dobruška 14:5.

Pořadí:

1. Litomyšl (26), 2. Žďár nad Sázavou (20), 3. Hornets Brno (19), 4. Všestary (18), 5. Letohrad (17), 6. Jihlava (16), 7. Vysoké Mýto (15), 8. Dobruška (13), 9. Orlicko-Třebovsko (12), 10. Havlíčkův Brod (11), 11. Třebíč (6), 12. Hradec Králové B (4).

Příští program:

Litomyšl – Třebíč (pátek 19.00), Hradec Králové B – Vysoké Mýto (sobota, 18.00), Orlicko-Třebovsko – Jihlava (sobota, 18.00), Letohrad – Havlíčkův Brod (sobota, 18.30, SH Rokytnice).