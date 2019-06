O dramatickém souboji Vítkové s Laňkovou

„Myslím, že to byla parádní bitva se vším všudy, které strhla i diváky, ve druhé rundě nebylo nic jasného do poslední zatáčky. Na stupních vítězů si obě závodnice zasloužily aplaus. Všem soupeřkám daleko ujely a předvedly opravdu výborný motokros, vybičovaly se na maximum. Možná škoda, že se Báře nepodařilo dostat se alespoň při jednom z útoků před svoji konkurentku, možná mohla hlavně druhá jízda dopadnout jinak. Ale Kristýna Vítková jela výborně a neudělala žádnou chybu. Věřím, že obě holky přijedou v takové formě na na konci července na mistrovství světa do Lokte, pro Báru nyní vyřizujeme všechny náležitosti, poplatky a jednorázovou licenci.“

O další smůle červencového čtyřicátníka

„Petru Bartošovi zřejmě není v Opatově přáno, opět měl smůlu. V úvodní rundě šel k zemi ještě před první zatáčkou a i když se rychle zvedl, vyjížděl zezadu a byla to pro něho hodně nepříjemná jízda. Dotáhl to do elitní desítky, ale viděl jsem, že není úplně v pohodě, měl jsem trochu obavy, aby vůbec nastoupil do druhé rozjížďky. Ale zvládl to a v celkovém pořadí šampionátu udržel slušné páté místo. Nebyla to žádná sláva, ale má na to nárok, vždyť mu 7. července bude čtyřicet.“

O záblesku lepších výsledků

„Jonáš Nedvěd měl v první jízdě raketový start, dlouhou jsem neviděl, aby někdo takhle odpálil a měl náskok po pár metrech. Dobrá od něho byla i celá jízda, konečně udržel tempo, nepropadal se a dojel třetí. Škoda, že se mu podobně nepovedl start do druhé rozjížďky, navíc měl v jejím průběhu pád. Tajně jsme doufali ve stupně vítězů, ale i s bramborovým umístění jsme nakonec byli spokojeni, vždyť porazil i průběžně vedoucího jezdce šampionátu Jošta, kterému to v Opatově vůbec nesedlo. Jonáš zajel pěkné závody a věřím, že na ně naváže.“

O závodech v Opatově

„Opatovští organizátoři potvrdili svoji pověst a připravili závody na vysoké úrovni. Jsem přesvědčen, že diváci, kteří v neděli zavítali na závodiště, rozhodně nelitovali a dobře se bavili. Byl to velmi zdařilý podnik mezinárodního mistrovství České republiky.“

O svém mladém svěřenci

„Náš původní plán byl, že pokud se Petr Rathouský v Německu nekvalifikuje do závodu mistrovství Evropy, tak ještě přejede do Opatova a postaví se na start kubatury MX2. Ale Petr se v Teutschentalu dokázal kvalifikovat do hlavního závodu. Pro něho jsou takové závody obrovskou zkušeností, v Evropě se totiž jede neskutečný fičák. Navíc má velmi dobře rozjetý i seriál ADAC. V republikovém mistrovství by se měl znovu představit 14. července v Petrovicích.

