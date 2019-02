Svitavy - Dvaadvacáté dějství nejvyšší soutěže basketbalistů zavede svitavské Dekstone Tury do Prostějova, kde nastoupí proti domácímu Olomoucku, tedy soupeři, který patří do horní poloviny tabulky a dělí se o čtvrté místo s Pardubicemi.

Ilustrační foto. | Foto: Eduard Hromadník

Síla svěřenců zušeného kouče Predraga Benačka je především v útoku, však jsou po Nymburku druhým nejlépe střílejícím družstvem Kooperativa NBL. A jejich letošní exkluvizní akvizice Lukáš Palyza je top kanonýrem ligy, když v průměru zapisuje přes dvaadvacet bodů na zápas a má více než padesátiprocentní úspěšnost zpoza trojkového oblouku. O kvalitách Olomoucka opírajícího se také o kvalitní zahraniční hráče z Evropy i ze zámoří svědčí skutečnost, že se na rozdíl od Svitav probilo na Final Four českého poháru do Nového Jičína.



„Jde o souboj týmů, které v posledních týdnech hrají ve velké pohodě. Víme o přednostech domácího celku, který je v utkání mírným favoritem díky domácí palubovce. My se chceme soustředit na náš výkon a do Prostějova pojedeme s touhou zakončit základní část vítězstvím,“ říká trenér Lubomír Růžička.



„Na utkání se velmi těším. Olomoucko je skvělý talentovaný tým s dobrými individualitami. Na tréninku jsme se poctivě připravovali na soupeřovu hru, abychom byli připraveni bojovat o další výhru,“ dodal pivot C.J. Aiken.



Duel začíná v sobotu v 18 hodin stejně jako všechna ostratní střetnutí kola.