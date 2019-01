Pardubice, Svitavy /KOOPERATIVA NBL/ – Ze sladké papriky se během roku stalo wasabi… Asi takto by se dalo kuchařskou terminologií popsat krajské basketbalové derby. Svitavy totiž v letošní sezoně už nepředstavují pro Pardubice obětního beránka.

To dříve platilo především pro domácí utkání Beksy, nicméně na výhry o dvacet a více budou muset pardubičtí dlouháni asi už zapomenout.

Středa 18:00: BK JIP Pardubice – DEKSTONE Tuři Svitavy (hala Dašická)

Motivace bude na obou stranách. Pardubice chtějí soupeři oplatit televizní prohru 64:66 z 16. října, z teď již loňského roku. Naopak Svitavy chtějí potvrdit, že se mohou měřit s ligovou elitou jako rovný s rovným.

„Každý ví, že se jedná o regulérní derby, což mluví samo za sebe. Navíc my samozřejmě víme, že Svitavám máme co vracet. Pokud tento zápas zvládneme, hodně si pomůžeme v upevnění druhého místa a ke klidnému postupu do skupiny A1 v nadstavbové části,“ poznamenal pardubický kouč Tomáš Bartošek.

„Musíme se ale vyvarovat hluchých míst. V posledních zápasech roku 2017 se nám stávalo, že jsme vedli o deset bodů a tenhle náskok jsme lehce ztratili. Musíme hrát absolutně konzistentně. Všechno bude vycházet z dobré týmové obrany včetně výpomocí, komunikace a odstavování hráčů. Také musíme být silní ve hře jeden na jednoho,” dodal trenér Bartošek.

JE JICH JEDENÁCT

Tuři by rádi poprvé v historii rádi dobyli pardubickou palubovku. Pokoušet se o to budou už bez Ozrena Pavloviče. Chorvatský křídelník nastoupil jen do šesti zápasů, neprosadil se hlavně vinou zdravotních potíží a klub s ním neprodloužil kontrakt. Což znamená, že k dispozici trenéru Růžičkovi zůstává jedenáct basketbalistů, doplnění kádru není momentálně na pořadu dne.

„Budeme se snažit dát prostor mladším hráčům. Mladíci zapadli do kádru velmi dobře, aklimatizovali se rychle na úroveň NBL. Myslím, že je to pro ně i pro svitavský basketbal správná cesta,“ říká svitavský kouč před cestou do Pardubic.

„Naše pozornost musí směřovat na Domineze Burnetta, který je momentálně nejlepším střelcem soutěže. Klíčem k úspěchu ho bude zastavit, poté můžeme pomýšlet na vítězství,“ dodal rozehrávač Eduard Kotásek.

