Florbalové derby mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem je tradičním tahákem a ozdobou divizní soutěže. Ve čtvrtém kole sezony zaplnilo hlediště městské sportovní haly více než tři sta fanoušků obou klubů a hráčům společně vytvořili parádní kulisu. Prestižnímu zápasu nescházelo nic, co dělá florbal florbalem, šedesát minut bylo nakonec málo na určení vítěze. Prodloužení rozsekl svojí trefou domácí kapitán Michal Háp a Litomyšl se bez porážky vyhřívá na čele průběžné tabulky.

Radost litomyšlských florbalistů po vítězném derby s Vysokým Mýtem. | Foto: Florbal Litomyšl

O vyrovnanosti a dramatičnosti souboje svědčí fakt, že v jeho průběhu nikdo nevedl vyšším než jednobrankovým rozdílem a skóre se přelévalo ze strany na stranu. Litomyšlský tým sahal po třech bodech, ale přesně dvě minuty před závěrečnou sirénou se počtvrté v zápase střelecky prosadil hostující Patrik Rašek a poslal duel do prodloužené pětiminutovky. V ní byl vysokomýtský Jiří Unzeitig potrestán dvouminutovým vyloučením za hru na zemi a s nabídnutou přesilovou hrou si domácí věděli rady, vítěznou střelu poslal za záda gólmana Adama Rozlívky Michal Háp.

PODÍVEJTE SE: Svitavské florbalistky mají v kapse první prvoligové vítězství

„Za nás byla první třetina snad nejhorší, co jsme letos zahráli. Potom se náš výkon zlepšil, ale pořád tomu chyběl ten drive, který prostě nepřišel. Zápas pro diváky určitě koukatelný, na obě strany se hrál rychlý florbal,“ vyjádřil se vedoucí litomyšlského celků Marek Macek. „Viděli jsme skvělý zápas dvou výborných týmů, výborný po všech stránkách. Škoda drobné kaňky v závěru. Domácí byli šťastnější,“ reagoval jeho protějšek z Vysokého Mýta Aleš Dejdar.

Z dalších regionálních zástupců se více dařilo Orlicko-Třebovsku, které v domácí hale především díky produktivní trojici Jurco – V. Šmíd – J. Šmíd doslova rozstřílelo nováčka z Havlíčkova Brodu. První výhra v sezoně stále opravdu za to… Letohrad sehrál zajímavé klání v Brně, jeho stíhají jízda však přišla pozdě na to, aby obrátil špatně rozehraný duel. „My jsme bohužel proflákali druhou třetinu a ani skvělá třetí to nezachránila. K vyrovnání byl kousek, ale chybělo nám to pověstné štěstíčko,“ glosoval kouč Petr Adamec.

Florbalová divize D, 4. kolo:

Florbal Litomyšl – FTC Vysoké Mýto 7:6 PP (1:2, 3:3, 2:1). Branky: Stuchlík 2, Nonn 2, M. Háp 2, Gregor – Rašek 4, Renza 2. FBK Orlicko-Třebovsko – TJ Sokol Erupting Dragons Havlíčkův Brod 15:6 (1:1, 5:3, 9:2). Branky Orlicka-Třebovska: Jurco 5. J. Šmíd 4., V. Šmíd 4, Borovička, Langer. Hornets Brno ZŠ Horní – FBC Letohrad Orel Orlice 5:4 (2:1, 3:0, 0:3). Branky Letohradu: Doleček 2, Kubelka, Kuklík.

Aktuální pořadí:

1. Litomyšl (11 bodů), 2. Dobruška (10), 3. Hornets Brno ZŠ Horní (9), 4. Jihlava (9), 5. Žďár nad Sázavou (9), 6. Třebíč (6), 7. Letohrad (5), 8. Vysoké Mýto (4), 9. Všestary (3), 10. Orlicko-Třebovsko (3), 11. Havlíčkův Brod (3), 12. Hradec Králové B (0).

Nejbližší program:

Letohrad – Litomyšl (sobota 7. října, 18.30, SH Rokytnice v Orlických horách), Vysoké Mýto – Orlicko-Třebovsko (sobota 7. října, 19.30, SH Domova mládeže).