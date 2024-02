/POD VYSOKOU SÍTÍ/ Uplynulý mistrovský volejbalový víkend nabídl přehršel zajímavého dění na ligové i krajské úrovni. Energetici z Chvaletic učinili zásadní krok k titulu krajských přeborníků, který mají doslova na dosah ruky. Zato mezi ženami se o trofej bude bojovat do posledního kola a mezi Svitavami a Lanškrounem může rozhodovat každý získaný set.

II. liga muži skupina B

Výbornou formu potvrdili v hale Na Střelnici svitavští volejbalisté. Měření sil s Letovicemi mělo náboj, prestiž i dobrou kulisu, ostatně mělo příchuť derby, místopisně bližší dvojici soupeři ve druhé lize snad nenajdeme. Na kurtu dominoval domácí celek a s výjimkou ztracené koncovky třetího setu odvety nedal rivalovi mnoho nadějí na slušný výsledek. Svitavy jsou reálně ve hře o třetí a klidně i o druhé místo tabulky, což je na nováčka soutěže skvělý počin. O každý bod bojuje Choceň, proti silnému Havlíčkovu Brodu urvala dva za výhru 16:14 v tie-breaku druhého zápasu, když v dopoledním klání ji mrzela ztráta nadějného vedení 23:21 ve třetím setu, ze které se domácí nesebrali. Pardubičtí Sokolové nestačili na lídra soutěže z Malé Skály, byť ho v prvním zápase dotlačili do koncovek, v nich ale tahali za kratší konec.

27. – 28. kolo: VK Malá Skála – TJ Sokol Pardubice 3:0 (25, 22, 24) a 3:0 (15, 11, 19), VK Choceň – TJ Jiskra Havlíčkův Brod 1:3 (21, -24, -26, -18) a 3:2 (20, 19, -22, -25, 14), TJ Svitavy – TJ Sokol Letovice 3:0 (21, 16, 20) a 3:1 (22, 12, -26, 18). Další výsledky: Mnichovo Hradiště – Žďár nad Sázavou 3:0 a 3:1, Hronov – Dvůr Králové nad Labem 0:3 a 3:2.

Aktuální tabulka:

1. Malá Skála 29 21 2 2 4 76:30 69

2. Havlíčkův Brod 29 17 1 1 10 63:43 54

3. Hronov 29 13 6 0 10 63:47 51

4. Svitavy 29 14 3 2 10 61:51 50

5. Mnichovo Hradiště 29 11 4 3 11 57:56 44

6. Letovice 27 11 4 2 10 53:51 43

7. Dvůr Králové 29 10 2 9 8 57:60 43

8. Pardubice 29 11 2 2 14 51:58 39

9. Choceň 29 6 4 3 16 44:67 29

10. SCM-ČVS-U17 10 5 1 1 3 21:15 18

11. Žďár nad Sázavou 27 0 0 4 23 13:81 4

II. liga ženy skupina B

Teoretické předpoklady říkaly, že si českotřebovské Geodetky proti poslednímu celku druhé ligy připíšou jasných šest bodů. Praxe to potvrdila pouze v hladce získaném prvním utkání, protože v odvetě se domácí volejbalistky dostaly nečekaně do potíží a ve čtvrté sadě odvracely v úplné koncovce pohromu. Nakonec ale set urvaly 26:24, v tie-breaku potom dominovaly a v tabulce to pro ně při zaváhání Českého vysokého učení technického znamená posun na druhou příčku za suverénně vedoucí Nové Veselí.

27. – 28. kolo: TJ Sokol Geodézie Česká Třebová – Volejbal Červený Kostelec 3:0 (10, 24, 20) a 3:2 (18, -18, -20, 24, 9). Další výsledky: Havlíčkův Brod – Bohemians 3:2 a 2:3, Nové Veselí – Střešovice 3:1 a 3:0, ČVUT Praha – Žižkov 2:3 a 0:3, VK Brno B – Brno-Juliánov 2:3 a 2:3.

Aktuální tabulka:

1. Nové Veselí 28 22 2 0 4 74:27 70

2. Česká Třebová 28 14 5 4 5 67:41 56

3. ČVUT Praha 28 16 1 3 8 60:42 53

4. Žižkov 28 13 4 0 11 58:49 47

5. Bohemians 28 10 5 4 9 62:51 44

6. Brno-Juliánov 28 11 4 3 10 55:55 44

7. Brno B 28 7 4 8 9 54:63 37

8. Havlíčkův Brod 28 6 3 4 15 40:68 28

9. Střešovice B 28 6 1 1 20 32:68 21

10. Červený Kostelec 28 4 2 4 18 35:73 20

Krajský přebor I. třídy muži

Ve sportu není nic definitivní, dokud není dohrán poslední zápas, ale chvaletičtí Energetici budou přeborníky Pardubického kraje. Tohle si lze dovolit tvrdit skoro s určitostí poté, co zvládli se ziskem pěti bodů náročnou zkoušku na palubovce třetího Rybníku, zatímco jejich jediný zbylý rival z Hradce Králové nechal jedno vítězství v České Třebové. Suma sumárum, v banku je ve dvou zbývajících kolech dvanáct bodů, Energetik vede o deset a všechno nasvědčuje tomu, že si tuto sobotu 24. února dokráčí na domácí půdě proti svitavskému béčku pro jistotu krajského prvenství.

23. – 24. kolo: TJ Sokol Česká Třebová II – TJ Slavia Hradec Králové B 1:3 (-24, 23, -13, -21) a 3:0 (15, 20, 18), TJ Svitavy B – TJ Sokol Kerhartice 0:3 (-22, -15, -25) a 3:1 (-17, 18, 20, 20), SK Rybník – TJ Energetik Chvaletice 2:3 (24, -22, -22, 23, -13) a 1:3 (-11, -21, 25, -17), VK Litomyšl – Volejbal Červený Kostelec 3:1 (21, 16, -16, 17) a 3:2 (-15, 8, -19, 19, 13).

Aktuální pořadí:

1. Chvaletice 24 21 2 0 1 70:15 67

2. Hradec Králové B 24 18 1 1 4 61:26 57

3. Rybník 24 15 2 1 6 58:31 50

4. Kerhartice 24 12 0 2 10 45:39 38

5. Svitavy B 24 7 1 2 14 33:54 25

6. Litomyšl 24 6 2 0 16 28:56 22

7. Česká Třebová 24 6 1 1 16 30:54 21

8. Červený Kostelec 24 1 1 3 19 19:69 8

Krajský přebor I. třídy ženy

Místo toho, aby vzájemný střet dvou favoritů situaci na čele tabulky vyjasnil, tak ji ještě více zamotal. Svitavské volejbalistky totiž v bitvě prvního s druhým nepovolily lanškrounským konkurentkám ani bod a dostihly je na čele tabulky, rozdíl mezi nimi nyní tvoří jen dva sety ve skóre. Chybí dohrát dvě kola a každý z uchazečů o přebornický titul se představí jednou. Lanškroun hraje v následujícím dějství v Pardubicích proti tamnímu USK, svitavské áčko končí o týden později proti vlastní rezervě. Jasné je, že rozhodnout může každá vyhraná, či naopak ztracená sada.

13. kolo: TJ Svitavy A – VO TJ Lanškroun 3:0 (17, 23, 24) a 3:1 (-23, 21, 12, 22), TJ Svitavy B – USK Pardubice 3:0 (12, 17, 20) a 3:0 (24, 15, 16).

Aktuální pořadí:

1. Lanškroun 22 11 6 0 5 53:33 45

2. Svitavy 22 11 5 2 4 55:33 45

3. USK Pardubice 20 9 1 2 8 39:38 31

4. Svitavy B 20 4 0 7 9 29:49 19

5. Litomyšl 20 4 1 2 13 26:49 16