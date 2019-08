MX1: 3. Petr Bartoš.

MX2: 2. Jonáš Nedvěd.

Ženy: 2. Barbora Laňková.

Veterán: 1. Petr Bartoš.

Co k tomu dodat…

„Všechno se nám to dokonale sešlo. Všichni naši jezdci předvedli na trati výborné výkony, pomohly nám i problémy soupeřů, ať už pády, nebo technické závady. To ale k motokrosu patří,“ usmíval se nadšený manažer Petr Kovář.



Navíc dva ze zmíněné čtveřice mají před finálovým kláním na konci srpna v Jiníně velice reálně políčeno na medaile i v celkovém pořadí šampionátu. Ač to tak ze začátku nevypadalo, může se tato sezona nakonec zařadit mezi ty nejúspěšnější ve více než dvacetileté historii Orion Teamu.



Petr Bartoš oslavil v červenci čtyřicítku, což mu otevřelo brány do veteránské kategorie, rozhodně to však neznamená, že by opouštěl prestižní třídu MX1. A proč by to také dělal, když v ní pořád umí dojet na „bedně“. Tak jako v Kramolíně. „Stal se hrdinou dne. Říkal jsem si, jestli vydržení čtyři rozjížďky během odpoledne, Petr ale těží z toho, jak na sobě pořád maká, trénuje, je pořád na motorce. Potom dokáže pozávodit i o generaci mladší soupeře,“ říká manažer. Bartoš zajel dvě vyrovnané jízdy (4. a 5. místo) a celkově mu to dalo na senzační třetí flek, protože favorité se trápili: Neugebauer byl v první jízdě po problémech třináctý, druhou zase nedokončil vítěz první rundy Szvoboda. Zvítězil obhájce titulu Martin Michek, který však po předchozích absencích do klasifikace šampionátu nepromluví. Mezi Szvobodou a Neugebauerem jen rozdíl dvou bodů a v Jiníně se dá čekat mimořádné finále sezony.



Mezi veterány závodil Petr Bartoš poprvé v kariéře a na suverénního lídra této kategorie Martina Žeravu si počíhal v obou rozjížďkách. „Několik kol to na Petra vždycky zkoušel, dokonce ho i jednou předjel, ale nikdo nezůstal na pochybách, jak to dopadne,“ komentoval Kovář.



Ten má obrovskou radost i z výkonů Jonáše Nedvěda v kubatuře MX2, neboť se zdá, že jeho mladý jezdec konečně stabilizoval svoje výkony. „V minulosti po vynikajících startech většinou zacouval dozadu, ale jak minule v Petrovicích, tak teď v Kramolíně dokázal tempo udržet a v závěrech jízd zajížděl rychlé časy srovnatelné se špičkou. Když ho dojel druhý muž mistrovství Jošt, tak zabral a znovu mu ujel, což jsme od Jonáše dříve nevídali,“ oceňuje Petr Kovář. Nedvěd byl v cíli dvakrát třetí a v součtu mu to vydalo na druhou pozici. A co je neméně podstatné, i díky absenci zraněného konkurenta Terešáka se posunul na bronzový stupínek v průběžném pořadí MMČR a útočí na životní výsledek. „V Jiníně je trať, která by mu mohla sedět, jsou tam velmi důležité starty, které Jonáš umí. Takže by to mohlo klapnout,“ těší se Petr Kovář. Zřejmě klíčový krok k mistrovskému titulu učinil v Kramolíně vítězný Martin Krč.



Mezi ženami má Orion Team medaili jistou, a to zásluhou Barbory Laňkové, která potvrdila svoji formu i v Kramolíně, když znovu nestačila pouze na suverénní vítězku Vítkovou. Navíc její celosezonní pronásledovatelka Marika Mlýnková musela kvůli zranění před druhou rundou odstoupit, takže v této třídě je s největší pravděpodobností o všem zásadním rozhodnuto.



Kategorie MX1 a MX2 však slibují mimořádně napínavé vyvrcholení sezony. Místem jeho konání bude Jinín, kam se špičkový tuzemský motokros vrátí o posledním srpnovém víkendu po několikaleté přestávce.



A má se věru nač těšit.