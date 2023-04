/VIDEO/ Třetí čtvrtfinálové utkání prvoligové soutěže basketbalistů skončilo z pohledu svitavských Turů pohromou. Nečekaně podlehli soupeřům z Polabí v domácí hale rozdílem čtyř bodů, v sérii prohrávají 1:2 a v neděli budou odvracet překvapivý konec v prvním kole play off.

Tuři Svitavy vs. Basketbal Polabí (3. čtvrtfinále). | Video: Radek Halva

První poločas ještě nenasvědčoval zásadním potížím domácích hráčů (stále bez nemocného a citelně scházejícího Jansy). Přes značně nevyrovnaný počet odpískaných faulů (13:5) se neustále drželi ve vedení, které bylo v jednu chvíli i dvouciferné. Odstup sedmi bodů po dvaceti minutách sice nebyl rozhodující, ale nezdálo že, že by se vývoj utkání musel Turům vymknout z rukou. Faktem ale bylo, že herní projev protivníka dával najevo, že je dobře připraven a přijel se o druhé vítězství porvat.

Na koně ho však Svitavští posadili především sami, a to svým katastrofálním startem do druhé půle. Ze stavu 42:35 bylo za tři minuty 42:45, šňůra Polabanů se tady natáhla až na 0:12 (!), přičemž Tuři na svůj první koš čekali více než pět minut. Nejen, že se jejich náskok rychle rozplynul a naopak pustili lacino do vedení hosty, ti se ale navíc chytili a vycítili naději, že mohou v hale na Střelnici uhrát dobrý výsledek.

Domácí sice stačili minimalizovat ztráty a do závěrečného hracího období se šlo za rovnovážného skóre, ale bylo jasné, že za dveřmi je pořádné drama. A Tuři tahali v přestřelce, která se na palubovce strhla, ke zklamání svých fanoušků za kratší konec.

A znovu platilo, že si za to mohli hlavně sami. Za stavu 72:75 dvakrát po sobě špatnou rozehrávkou hodili míč do rukou soupeři, který si „do prázdného koše“ došel pro snadné body. A takové chyby se v play off zkrátka neodpouštějí…

Svitavský prapor držel v závěru především Martin Novák, který šel neutuchajícím nasazením spoluhráčům příkladem, ale sám na všechno stačit nemohl. Hosté měli navíc jistou ruku na čáře trestného hodu, takže se Tuři v koncovce vlastně ani nedostali ke střele, které mohla být alespoň vyrovnávací.

Hořká porážka, mimochodem vůbec první domácí v sezoně, značí, že se nad svitavskými hlavami vznáší katovská sekera. V neděli musí vyhrát na venkovním hřišti, aby si vynutili rozhodující pátý duel ve středu ve Svitavách.

Poslední útok Svitav:

Zdroj: Radek Halva

Pokud se jim to nepovede, a proti rozjetému soupeři to bude mimořádně složité, skončí jim sezona…

1. LIGA, čtvrtfinále play off

3. ZÁPAS: Tuři Svitavy – Basketbal Polabí 82:86 (25:18, 42:35, 54:54). Body: M. Novák 20, J. Jokl 12, Svojanovský 11, Hlobil 10, Jurka 8, Slezák 7, Baťa 6, Petric 3, L. Jokl 3, Stodůlka 2 – Mikula 22, D. Novák 22, Kábrt 16, Merta 13, P. Novák 6, Kolář 4, Kalný 3. Rozhodčí: Dombrovský, Hecl, Veis. Fauly: 24:16. Pět chyb: 40. Mikula (Polabí). Trestné hody: 13/10 – 20/14. Trojky: 8:6. Doskoky: 52:38. Diváci: 267. Stav série: 1:2.

Zdroj: Radek Halva

Zdroj: Radek Halva

Další výsledky:

Písek – Plzeň 94:60 (konečný stav série: 3:0)

Jindřichův Hradec – Litoměřice 82:80 (stav série: 1:2)

Brno U23 – Nová Jičín 92:99 (stav série: 1:2)

Příští program:

4. ZÁPAS: Basketbal Polabí vs. Tuři Svitavy (neděle 2. dubna, 17.30, sportovní centrum Nymburk).