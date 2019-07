Rozlosováno. Úvodní kolo Kooperativa NBL je na programu v sobotu 5. října a svitavští Dekstone Tuři zahájí základní část v Děčíně, tedy na palubovce soupeře, který je v květnu připravil o premiérový postup do finále nejvyšší soutěže. Doma by se měli poprvé představit ve středu 9. října proti nymburským šampiónům, takže start do ligy pro ně bude pořádně ostrý. Následovat bude utkání v Ostravě a 19. října se do haly Na Střelnici vrátí trenér Lubomír Růžička, tentokrát ovšem na brněnské lavičce. Základní fáze Kooperativa NBL se skládá z dvaadvaceti kol a potrvá až do 29. ledna, následně se pole rozdělí do nadstavbových skupin A1 resp. A2.

Program Dekstone Turů Svitavy v základní části NBL 2019/2020:

1. kolo (5. října): Děčín vs. Svitavy.

2. kolo (9. října): Svitavy vs. Nymburk.

3. kolo (12. října): Ostrava vs. Svitavy.

4. kolo (19. října): Svitavy vs. Brno.

5. kolo (26. října): Olomoucko vs. Svitavy.

6. kolo (30. října): Svitavy vs. Hradec Králové

7. kolo (2. listopadu): Svitavy vs. Ústí nad Labem.

8. kolo (9. listopadu): Svitavy vs. USK Praha.

9. kolo (13. listopadu): Pardubice vs. Svitavy.

10. kolo (16. listopadu): Opava vs. Svitavy.

11. kolo (22. listopadu): Svitavy vs. Kolín.

12. kolo (7. prosince): Svitavy vs. Děčín.

13. kolo (11. prosince): Nymburk vs. Svitavy.

14. kolo (14. prosince): Svitavy vs. Ostrava.

15. kolo (21. prosince): Brno vs. Svitavy.

16. kolo (29. prosince): Svitavy vs. Olomoucko:

17. kolo (4. ledna): Hradec Králové vs. Svitavy.

18. kolo (12. ledna): Ústí nad Labem vs. Svitavy.

19. kolo (15. ledna): USK Praha vs. Svitavy.

20. kolo (18. ledna): Svitavy vs. Pardubice.

21. kolo (25. ledna): Svitavy vs. Opava.

22. kolo (29. ledna): Kolín vs. Svitavy.



Termíny utkání mohou doznat změny na základě konkrétní situace (evropské poháry, televizní přenosy apod.).