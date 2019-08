Po sedmatřicáté a přitom svým způsobem vlastně poprvé. Letošní ročník Decimuže představí nové tratě cyklistické a běžecké části.

Decimuž – Memoriál Huberta Stratílka ml. | Foto: Deník/Radek Halva

Co by to bylo za poslední srpnový pátek, kdyby se v tento den nesešla v areálu litomyšlského koupaliště věkově i výkonnostně pestrá sestava vyznavačů plavání, cyklistiky a běhu?