Dařilo se veteránům i mládí. Karatistům ale nezáleží jen na sportovním úspěchu

Karate, to nejsou jen medaile a výsledky na závodech. Karate, to je také cesta k poznání a překonání sebe sama. Což v litomyšlském klubu dobře vědí, takže jakkoli v jejich sbírce úspěchů z uplynulého roku tentokrát chybí medailový zisk z nejprestižnějšího mistrovství republiky, neznamená to, že by rezignovali na dlouhodobou systematickou práci se závodníky všech věkových skupin a jejich výkonnostní růst.

Karatisté ze Smetanova města. | Foto: Karate-do Litomyšl