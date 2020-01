Ti kromě několika úvodních minut a větší části druhé čtvrtiny na palubovce jasně dominovali. Hlavně po změně stran to byla v jejich podání basketbalová extratřída. Slezané v těchto fázích neměli proti výborně hrajícím Turům naprosto co nabídnout a v průběhu čtvrté periody rezignovali.

Tuři znovu úřadovali agresivní obranou, díky níž po přestávce vygumovali opavský útok a reprezentačního rozehrávače Šiřinu, který je ještě do poločasu hodně trápil, dokonce udrželi na nule. Od stavu 42:49 ve 23. minutě existovalo na hřišti jediné mužstvo, Svitavy zbytek hrací doby opanovaly v poměru 48:21 a nebylo co řešit.

Bylo to prostě další svitavská paráda a Tuři dýchají Opavě na záda se ztrátou jediné výhry. O jejich obětavosti svědčí nasazení Seana O'Briena, který v závěru poločasu odkulhal se zraněným kotníkem, ale ještě se do hry vrátil a přidal další důležité body.

Lukáš Pivoda, trenér Svitav: Kromě druhé čtvrtiny, kdy jsme v obraně téměř nebyli, jsme právě na obranné polovině odvedli velmi dobrou práci. Přenesli jsme na palubovku dobrý agresivní výkon ze zápasů s Pardubicemi, donutili jsme Opavu ke dvaceti ztrátám a z toho dali šestadvacet bodů, což rozhodlo. Konečně se nám také alespoň ve druhém poločase podařilo ubránit Jakuba Šiřinu. Šli jsme do zápasu s tím, že si chceme pohlídat trojkovou střelbu, což je velmi těžké, protože každý hráč Opavy umí vystřelit trojku s velkou úspěšností. Ale v prvním poločase jsme dostali 41 bodů a z toho devět trojek, což je obrovské číslo. Naštěstí si kluci slova z kabiny vzali k srdci a to, co předvedli po přestávce, bylo skoro excelentní. Musíme ale zůstat nohama na zemi, je to pouze jedna výhra, i když velmi cenná nad kvalitním týmem. Pokud takhle budeme pracovat dál, bude sezona úspěšná.

Petr Czudek, trenér Opavy: Jedenáctibodový náskok soupeře v prvním poločase jsme ještě zvládli dohnat, šli jsme do kabin s jednobodovým vedením a říkali si, že musíme zareagovat na zdvojování ze strany domácích. Bohužel však nevím, kde byli kluci hlavami. Hráli jsme bez rozehrávačů, spolupráce absolutně vázla, nebyli jsme schopni něco vymyslet tak, že bychom soupeře vyťukali a dali jednoduchý koš nebo měli otevřenou střelu. Hráli jsme hrozně hloupě. Rozhodla třetí čtvrtka, domácí dali tři slepené dlouhé trojky, odskočili a dodalo jim to sílu do žil. U nás narůstala frustrace z vlastního výkonu. Šokující je, že tři naši nejzkušenější hráči mají dohromady sedmnáct ztrát. To potom nemůžeme pomýšlet na vítězství nejen tady, ale nikde. Vyhrál chytřejší tým, my jsme se zřítili do propadliště vlastní hloupostí. Což nesnižuje výkon domácího týmu, který hrál ve druhém poločase místy excelentně.

Eduard Kotásek, hráč Svitav: Z našeho pohledu to byly dva rozdílné poločasy. V prvním jsme byli všude o trochu pozdě a nechali se spláchnout devíti trojkami, což je velké číslo i na celý zápas, natož na poločas. A to jsme se na tohle nebezpečí od Opavy připravovali. Ve druhém poločase jsme se však hecli, nechali na hřišti úplně všechno, týmovou obranou zastavili Kubu Šiřinu a boj jsme vyhráli. Poděkování patří našim fanouškům, protože hlavně ve třetí čtvrtině, kdy se lámal cheba, byli neskuteční.

Václav Bujnoch, hráč Opavy: Po celé utkání jsme se nedokázali vyrovnat s obranou Svitav, kdy nás zdvojovaly a my vyrobili kupu ztrát. Daly 26 bodů po našich ztrátách, což je šílené číslo. Zkoušeli jsme nějaké věci, jak si s tím poradit, ale ztráty nás v útoku hrozně limitovaly.

21. kolo:

Dekstone Tuři Svitavy – BK Opava 90:70 (20:14, 40:41, 68:59)

Body: Crandall 18, O'Brien 15, Puršl 14, Kovář 13, Marko 11, Stamenkovič 8, Kotásek 3, Jelínek 3, Slezák 3, Dodd 2 – Bujnoch 17, Jurečka 14, Šiřina 13, Gniadek 8, Švandrlík 7, Dragoun 7, Klečka 4. Rozhodčí: Kec, Scholze, Jedlička. Fauly: 19:16. Trestné hody: 16/11 – 1O/7. Trojky: 9:13. Doskoky: 38:34. Diváci: 1015. Nejlepší hráč utkání: O'Brien (Svitavy).

Další výsledky:

BK JIP Pardubice – BC Geosan Kolín 94:82, USK Praha – BK Armex Děčín 96:78, Sluneta Ústí nad Labem – ERA Basketball Nymburk 77:100, Kingspan Královští Sokoli Hradec Králové – NH Ostrava 92:72, BK Olomoucko – mmcité1 Basket Brno 84:69.

Pořadí:

1. Nymburk (100.0), 2. Opava (76.2), 3. Svitavy (71.4), 4. Pardubice (61.9), 5. Olomoucko (57.1), 6. Ústí nad Labem (57.1), 7. USK Praha (50.0), 8. BK Armex Děčín (42.9), 9. Hradec Králové (23.8), 10. Ostrava (23.8), 11. Kolín (19.0), 12. Brno (14.3).