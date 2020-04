Z pohledu motokrosových příznivců je to rozhodně velká škoda, vždyť na oblíbené opatovské závodiště se v minulých letech sjížděly tisícové návštěvy, ale delší dobu bylo jasné, že květnový termín je nereálný.

Sportovat se v Česku bude moci teprve od 8. června, a to ještě za výrazného omezení počtu přítomných lidí (do 50 osob). Což je v případě elitního tuzemského motokrosového seriálu úplně mimo realitu. Vždyť jenom závodníků ve čtyřech kubaturách bývá drahně přes stovku, k tomu připočítejme jejich nutný mechanický servis, traťové komisaře a nezbytné organizační zajištění podniku a tak dále. A nezapomínejme, že do Česka jezdí řada zahraničních motokrosařů, což by přes uzavřené hranice nyní nešlo, takže bude zázrak, pokud se ve druhé polovině roku podaří šampionát odstartovat.

I opatovský podnik bude hledat možný náhradní termín, podobně jako již odložená klání v Pacově a Lokti nad Ohří, všechno však záleží na příznivé epidemiologické situaci a dalším uvolňování vládních restrikcí. „Možná budeme nakonec rádi, když odjedeme alespoň nějaký závod ne mezinárodního, ale národního mistráku,“ vyjádřil se už před časem manažer Orion Racing Teamu Litomyšl Petr Kovář. Pro Orion bývá Opatov „domácím“ představením.

Nejbližší zastávkou MMČR tak v aktuálním kalendáři je 28. června Dalečín, hned 5. července se má závodit v Petrovicích. „Stále se budeme snažit odjet maximum naplánovaných závodů, a to i za cenu nuceného snížení počtu diváků,“ zdůraznil promotér seriálu Richard Gironi.

O sváteční motokrosový víkend přišel také Horní Újezd. Plánované závody Přeboru SMS Pardubice (8. května) a mistrovství České republiky juniorů (9. května) byly zrušeny bez náhrady. Pouze o den dříve než v Opatově se měl v Březové nad Svitavou konat podnik MMČR v sajdkárkrosu a v tomto případě se pořadatelé pokusí najít náhradní termín. S největší pravděpodobností podobný osud čeká na premiéru sajdkárkrosového šampionátu v Bělé u Jevíčka termínovanou na 14. června.

Jen o něco málo více než dva týdny schází do soboty 2. května, kdy se měl ve svitavské Cihelně konat očekávaný atraktivní závod mistrovství České republiky jednotlivců na ploché dráze. V tomto termínu se určitě nepojede a zda se najde náhradní, to je otazníkem mimo jiné proto, že karanténní opatření znemožnila členům AMK Svitavy dokončit potřebné práce na stadionu.