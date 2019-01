Svitavy /KOOPERATIVA NBL/ – Další střelnice v hale Na Střelnici. Tuři měli vývoj utkání proti Ostravě podle předpokladů pod kontrolou, body zapsalo všech dvanáct hráčů a byla z toho další „stovka“. Po porážce Děčína v Nymburku mají před posledním kolem jisté druhé místo po základní části nejvyšší soutěže.

Domácí přivítali na palubovce soupeře tak, jak je v poslední době jejich zvykem. Během tří minut vedli 9:3, v polovině první čtvrtiny po trojce O'Briena odskočil na desetibodový rozdíl (14:4) a ten si potom i díky dalším projektilům Aikena a Kováře z perimetru drželi. Svitavský nápor neumdléval ani ve druhém hracím období, hosté nestíhali a Teplý trojkou zvyšoval na 43:26.



Posléze ovšem tvrdý stisk v podání Turů poněkud povolil, Ostrava se zejména zásluhou Boggse střelecky probudila a ztrátu snížila na poločasových osm bodů, když domácí basketbalisté se v těchto fázích nevyvarovali sérii chyb. Byl to právě Boggs, který v nástupu do druhého poločasu košem s faulem a proměněnou šestkou korigoval na rozdíl pěti bodů (54:49).



Reakce Turů? Okamžitá a nekompromisní. Šňůrou 11:0 dali protivníkovi jasně najevo, že ze snů o vyrovnaném průběhu utkání se chtě nechtě musí probudit a přijmout realitu. Chvilkové vykolejení Tury nepoznamenalo, naopak svoji hru bleskově nahodili na správné koleje, do konce třetí čtvrtiny utekli na dvacetibodový rozdíl a bylo vymalováno.



Poslední kvartál se hrál pod svitavskou taktovkou. Hosté sice byli směrem dopředu nebezpeční, to jistě ano, jenže nebyli schopni ubránit svitavské nájezdníky a protože ti, kromě jiného, nepolevovali v trojkopalbě, nebylo divu, že potřetí za sebou nasázeli v ligovém utkání stovku. Zařídil to muž zápasu Kovář a Tuři před derniérou základní části na půdě Olomoucka vědí, že v tabulce obsadí skvělé druhé místo.



„Z vítězství máme samozřejmě radost, nicméně si myslím, že naše hra postrádala větší agresivitu na obranné polovině. Nebyl jsem spokojen ani s obranným doskokem všech hráčů, dostali jsme jen v prvním poločase osm bodů z druhých šancí, což je moc. Tohle musíme do dalšího zápasu zlepšit,“ uvedl trenér Svitav Lubomír Růžička.



„Do zápasu jsme vstoupili zase laxně, bez obrany, bez energie. Svitavy odskočily o nějakých čtrnáct bodů hned na startu. Potom jsme to těžce honili, s příchodem dalších kluků na hřiště se obrana zlepšila, dotáhli jsme se na osm bodů v poločase a bylo to pro nás hratelné utkání. Svitavy však mají širší kádr a jejich rotace udělala svoje. My udělali pár hloupých chyb, které domácí potrestali a dotáhli zápas k vítězství,“ hodnotil ostravský kouč Dušan Medvecký.

21. KOLO:

Dekstone Tuři Svitavy – NH Ostrava 106:86 (29:17, 52:44, 81:61)

Body: Kovář 19, O'Brien 17, Slezák 16, M. Svoboda 13, Aiken 12, Puršl 8, Marko 6, Jelínek 4, Kotásek 4, Teplý 3, Novák 2, Welsch 2 – Boggs 21, Bažant 16, Stojačič 14, Nábělek 9, Stanojevič 7, Zaharijevič 7, Š. Svoboda 4, Koloničný 3, Choleva 3, Alleyn 2. Rozhodčí: Vondráček, Jeřáb, Vošahlík. Fauly: 20:26. Pět chyb: 38. Stojačič (Ostrava). Trestné hody: 26/16 – 26/20. Trojky: 12:6. Doskoky: 41:35. Diváci: 726. Nejlepší hráč zápasu: Kovář (Svitavy).

Další výsledky:

Kingspan Královští Sokoli Hradec Králové – BK Olomoucko 52:85, Sluneta Ústí nad Labem – egoé Basket Brno 86:78, ČEZ Basketball Nymburk – BK Armex Děčín 106:88, Geosan Kolín – USK Praha 79:76, BK Opava – BK JIP Pardubice 82:89.

Pořadí:

1. ČEZ Basketball Nymburk (100.0), 2. Dekstone Tuři Svitavy (71.4), 3. BK Armex Děčín (66.7), 4. BK JIP Pardubice (61.9), 5. BK Olomoucko (61.9), 6. Sluneta Ústí nad Labem (57.1), 7. BK Opava (42.9), 8. USK Praha (33.3), 9. egoé Basket Brno (33.3), 10. NH Ostrava (30.0), 11. Geosan Kolín (28.6), 12. Kingspan Královští Sokoli Hradec Králové (14.3).

Příště:

BK Olomoucko vs. Dekstone Tuři Svitavy (sobota 2. února, 18:00).