To Milan Engel měl na trati Háil - Sakaka (471 kilometrů rychlostní zkoušky) problém s čerpadlem a ztratil skoro hodinu a půl, výsledkem bylo doposud nejhorší 43. místo v cíli.

V průběžném pořadí zůstává Michek osmnáctý, Engel je sedmadvacátý. Nového lídra Chilana Corneja dělí od druhého Australana Price jediná vteřina! A to mají za sebou skoro 29 hodin ostré jízdy.

Začátek maratonské etapy se odehrál v dunách a na závodníky čekalo mnoho nebezpečných úseků. „Ze začátku to bylo hodně drsné. Prvních 120 kilometrů se jelo po velkých dunách, mezi nimi byl hutný písek a občas tráva. Když se na to najelo, tak to nepříjemně koplo, terén byl rozbitý. Potom se to stočilo na tvrdší povrch, což bylo lepší. Více jsem si to užíval. Tentokrát byla jízda v písku velkým marastem,“ popisoval Michek nedělní dění v Saudské Arábii.

Jezdec českého týmu opět potvrdil příslušnost ve špičce, když zajel dvanáctý čas a stejně jako v pátek ho od vítěze dělilo méně než deset minut. V předešlé etapě ale následně dostal minutovou penalizaci za překročení stanovené rychlosti. „Vyšla mi navigace a dostal jsem se hodně dopředu. Někteří kluci bloudili. Dvanácté místo je perfektní výsledek, já jsem za to moc rád. A budeme bojovat dá,“ slibuje Michek.

Jeho týmový kolega měl v neděli starosti. Milan Engel se potýkal s poruchou zadního čerpadla na nádrži, během etapy musel zastavit a opravovat. „S motorkou se naštěstí dokázal dostat do cíle, ale v bivaku na tom musel hodně pracovat. V rámci maratonské etapy jsme mu nemohli pomoct, ale vše konzultoval přes telefon na dálku s naším mechanikem,“ popisoval Ervín Krajčovič, šéf českého týmu.

Specialitou nedělní a pondělní maratonské etapy je skutečnost, že jsou závodníci oddělení od svých týmů. A spí společně v jedné hale.

Tedy měli by, jenže jak už to tak bývá, někteří jsou si rovni a jiní rovnější. A svedlo se to, jak jinak, na koronavirus.

Tovární jezdci mají totiž privilegia. „Jsme v hale všichni kromě jezdců z továrních stájí. Ti mohou spát ve svých karavanech. Nevím, proč tomu tak je,“ diví se Michek. Zástupci stáje chtěli po pořadatelích vysvětlení. „Z našeho pohledu je to nestandardní řešení. Byli jsme kvůli tomu za ředitelem závodu, který nám odpověděl, že to chápe. A že je to rozhodnutí na poslední chvíli, doposud to tak nebylo. Organizátoři se ale odvolávají na koronavirovou pandemii, někteří závodníci nechtěli spát s dalšími v jedné hale. Z mého pohledu tohle rozhodnutí na Dakar nepatří,“ prohlásil Ervín Krajčovič.

Nu což, alespoň je tady další motivace dokázat soupeřům, zač je toho loket.

V pondělí čeká na dakarskou karavanu více než 700 kilometrů mezi městy Sakaka a Naúm, měřených bude 375 km. (rh, mrg)