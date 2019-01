Litomyšl, Svitavy – O posledním lednovém víkendu bylo na programu další kolo druhé ligy florbalistů.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Petr Šilar

Oba okresní celky zamířily ke svým dvojutkáním do Třebíče. Hráčům FBK Svitavy se tento zájezd na Moravu vydařil nad očekávání. V utkání proti poslednímu TJ OA Třebíč splnili úlohu favorita a vyhráli 8:5. Ve druhém duelu proti Snipers Třebíč byla k vidění napínavá partie, kterou hosté zvládli lépe a po dramatické koncovce zvítězili těsně 5:4 (góly: Musil 2, Říha, Doseděl, Štěpař). K utkáním se ještě vrátíme.

Pro tým FBC Peaksport Litomyšl byl klíčový především duel s TJ OA, když proti Sniperům mohli jen překvapit.

Snipers Třebíč – FBC Peaksport Litomyšl 14:10 (2:3, 7:3, 5:4)

Góly: 17., 26. a 33. T. Jakubík, 20., 39. a 51. Štancl, 19. a 49. V. Jakubík, 49. a 56. Stříteský.

Snipeři byli jasnými favority, ale první část tomu neodpovídala. Litomyšl zodpovědně bránila a vyrážela do protiútoků, ze kterých vstřelila i góly. „Víme, že Snipers jsou dobří v útoku, možná nejlepší v lize, proto jsme se soustředili na obranu. Naopak bylo vidět, že v obraně nemají svou silnou stránku a to nám dávalo prostor ke kombinaci,“ řekl hrající trenér Ladislav Štancl.

Ve druhé třetině zvýšili domácí podle očekávání svůj tlak a otočili skóre. Peaksport držel ze začátku krok, ale nevyvaroval se zbytečných chyb v rozehrávce a na ty doplatil góly ve své síti. „Druhá třetina v podstatě rozhodla zápas. Pouštěli jsme se do otevřené hry a to vedlo k našim chybám, které výborně technicky vybavený soupeř trestal,“ řekl Štancl.

Přesto se hosté v poslední části snažili ztrátu dohnat a dařilo se jim to. Čtyři minuty před koncem dotáhli na 10:11! „Pak se ukázaly individuální kvality domácích hráčů, kteří nepřipustili překvapení. Snipers ještě v sezoně od žádného soupeře nedostali tolik gólů, ale my jsme opět doplatili na nedůslednost v obraně a chyby,“ hodnotil hrající trenér.

TJ OA Třebíč – FBC Peaksport Litomyšl 8:9 (5:1, 3:4, 0:4)

Branky: 24. a 34. Joch, 27. a 51. Hrubeš, 34. a 60. V. Jakubík, 48. a 48. Štancl, 9. T. Jakubík.

Velká důležitost zápasu svázala na začátku hostům ruce i nohy. „Věděli jsme, že soupeř je kvalitní a hlavně nepříjemný,“ byl si vědom Štancl. Přesto Litomyšl začátek nezachytila. Třebíč šla do vedení po třinácti vteřinách, Peaksport sice srovnal, ale pak dvakrát inkasoval v oslabení. „Soupeř se dostal do hry a my jsme na to nedokázali reagovat,“ popisuje Ladislav Štancl. Stav 5:1 nevěštil vůbec nic dobrého.

Ve druhé třetině se hra hostů zlepšila, vytvářeli si množství šancí i tlak. Bohužel však také góly inkasovali. „Domácí byli neuvěřitelně efektivní a prakticky z každé šance vytěžili branku. To pro nás bylo nesmírně frustrující,“ sdělil k průběhu litomyšlský trenér.

Do poslední části tak musel Peaksport vletět velmi aktivně. Štancl dal z trestného střílení na 8:6, krátce nato stejný hráč zařídil i kontaktní trefu – 8:7. Na vyrovnání dosáhli Litomyšlští v 51. minutě hry.

Hosté už měli v těchto chvílích jasnou převahu. Čtyřicet vteřin před koncem skóroval V. Jakubík a těsné vedení 9:8 Litomyšl uhájila. „Opět jsme hodně inkasovali z nedůslednosti, soupeř využil všech našich chyb. Vyplatilo se ovšem bojovat až do konce,“ byl rád za tři body Ladislav Štancl.

Sestava: Řezníček (Votroubek) – Štefl, Blatný, Kmošek, Hubinka, Bouška – Stříteský, Joch, Hrubeš, V. Jakubík, T. Jakubík, Štancl, Hrdina.

2. liga muži divize III – další výsledky 15. a 16. kola: SK JeMoBu – Orel Rtyně v Podkrkonoší 10:8 a FTS Florbal Náchod 4:9, FBŠ Jihlava – FTS Florbal Náchod 4:5 a Orel Rtyně v Podkrkonoší 10:8, FbK Orlicko–Třebovsko – FBC Innebandytos Hradec Králové 6:7 po prodloužení a 1. FbK ExpressGlass Tábor 3:4, FBC Letohrad – 1. FbK ExpressGlass Tábor 4:8 a FBC Innebyndytos Hradec Králové 5:13.

Pořadí: 1. Náchod (44 bodů), 2. Snipers Třebíč (37), 3. Tábor (35), 4. Svitavy (32), 5. Hradec Králové (28), 6. Jihlava (25), 7. Litomyšl (18), 8. Letohrad (18), 9. SK JeMoBu (17), 10. Rtyně (15), 11. Orlicko-Třebovsko (11), 12. TJ OA Třebíč (8).

(rh, lš)