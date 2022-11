Pouze samotný úvod utkání na Hané naznačoval, že domácí budou schopni Turům čelit. Jejich vedení 10:4 však jakoby soupeře nastartovalo do obvyklých obrátek, následovala totiž svitavská šňůra 17:0 a tím celé utkání najelo do kolejí, po kterých mělo podle předpokladů jet. Do poločasu tak narostl rozdíl mezi soupeři na více než dvacet bodů, když agresivní svitavská obrana povolila rivalovi minimum úspěšných střeleckých pokusů. Ještě ve třetí periodě se Olomouc vzchopila k částečnému odporu, ale čtvrtý kvartál se hrál v jednoznačné režii Turů ve všech směrech a výsledek je tak pro domácí basketbalisty, kteří se nedostali ani přes padesátibodovou hranici, hodně krutý. Hosté splnili roli favorita, ale především značný počet ztracených míčů musí být pro svěřence Petera Bálinta varováním před blížícím se duelem s nejkvalitnějším soupeřem v soutěži, v jehož týmu nastupuje řada hráčů se zkušenostmi z Kooperativa NBL.