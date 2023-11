Bez svého nejlepšího střelce Pavla Slezáka vybojovali svitavští basketbalisté čtvrté vítězství v prvoligové skupině Východ na palubovce Nového Jičína a drží se společně s Hradcem Králové a Brnem ve skupině pronásledovatelů zatím neporaženého opavského béčka. Dramatický souboj došel rozuzlení v úplném závěru a Tuři byli o jediný bod šťastnější.

Svitavští prvoligoví basketbalisté. | Foto: Tuři Svitavy

Tolik kvalitních a napínavých soubojů, kolik jich Svitavy odehrály za prvních šest kol nové sezony, nebylo k vidění snad za celou základní část v ročníku předchozím. Zápasy získaly na náboji i zápletce, což je pro basketbalového fanouška, který chce vidět dobrý sport, určitě pozitivní zpráva…

V Novém Jičíně byl před početním publikem k vidění velice zajímavý basket. První poločas patřil domácím, kteří se dostali do desetibodového plusu. Po změně stran hráli pro změnu prim Tuři a otočili kormidlem. V závěru jakoby se oba soupeři trochu „báli“ vyhrát. Svitavští naposledy skórovali tři minuty před koncem (75:81), soupeř se přiblížil na rozdíl jediného bodu, ale závěrečných 80 vteřin zůstal rovněž na bodovém suchu a svitavská obrana splnila svoji úlohu, když minimální odstup uhájila.

Zdroj: Youtube

Martin Šorf, trenér Svitav: „Jsme moc rádi za výhru z horké novojičínské palubovky. Chyběl nám Pavel Slezák, což se v útoku muselo projevit. Neměli jsme vůbec dobrý vstup do zápasu, soupeř začal s větší energií a rozstřílel se mu Matyáš Janů, který trefoval i těžké střely. Nás zalamovalo, že jsme neproměnili několik šoupáků, bylo tam několik situací, které měly skončit jasně košem, ale nebyli jsme v nich dostatečně agresivní. V šatně jsme si řekli, že musíme hodně přidat a hrát mnohem rychleji, začátek druhého poločasu se nesl právě v tomhle duchu. Výborně jsme bránili, hlídali si obranný doskok a hlavně výrazně zrychlili přechod na útočnou polovinu, díky čemuž jsme zaznamenali snadné koše a rychle dotáhli desetibodový rozdíl ve skóre. Sami jsme převzali otěže zápasu a vedení, nepadly nám ale některé střely, abychom se ještě více utrhli, a soupeř se zase dotáhl zpátky. V závěru to tak byla zase infarktová koncovka, ale zahráli jsme ji tak, jak jsme chtěli, byla tam velmi důležitá úspěšná obrana, poslední střelu domácí neproměnili a my se mohli radovat z velmi cenného vítězství. Těšíme se na příští domácí utkání se Snakes Ostrava, kde budeme chtít tuto výhru potvrdit.“

Ještě před sedmým prvoligovým vystoupením čeká na Tury utkání českého poháru. Ve středu 25. října nastoupí na palubovce BK Napos Vysoká nad Labem (18.00).

1. LIGA, skupina Východ

6. KOLO: BC Nový Jičín – Tuři Svitavy 80:81 (23:17, 46:36, 63:62). Body: Janů 22, Mikulec 15, Týml 15, Snopek 9, Jakubů 6, Havlík 5, Kelar 3, Bukovjan 3, Tomek 2 – Hlobil 16, Jurka 15, Novák 14, Marko 13, Petric 9, Ropek 8, Joklů 6. Rozhodčí: Hecl, Sýkora. Fauly: 19:23. Pět chyb: Jokl (Svitavy). Trestné hody: 22/14 – 20/15. Trojky: 10:6. Doskoky: 46:42. Diváci: 239.

Další výsledky:

Olomouc – Brno 59:90, Ostrava – Prostějov 99:71, Zlín – Hradec Králové 68:121, Opava B – Pardubice 91:75.

Pořadí:

1. BK Opava B (6-0), 2. Královští sokoli Hradec Králové (4-2), 3. Basket Brno U23 (4-2), 4. Tuři Svitavy (4-2), 5. BC Nový Jičín (3-3), 6. Vividbooks Pardubice (3-3), 7. Snakes Ostrava (3-3), 8. Fastav Zlín (1-5), 9. BCM Orli Prostějov (1-5), 10. Basketbal Olomouc (1-5).

Příští program:

Tuři Svitavy vs. Snakes Ostrava (neděle 29. října, 17.00, hala Na Střelnici).